Zell: Brandstifter im Rahmen von Fahndung festgenommen

ZELL A. MAIN, Lkr. WÜRZBURG – Am Mittwochabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus am Dr.-Bolza-Ring. Dabei wurden Plastikblumentöpfe, die im Treppenhaus abgestellt waren, mittels Grillanzündern in Brand gesetzt. Zwei aufmerksame Zeugen konnten glücklicherweise ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern, indem sie die Blumentöpfe löschten. Das Treppenhaus war stark verraucht und musste von den freiwilligen Feuerwehren …

