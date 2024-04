Zellingen: Baucontainer aufgebrochen und Geräte entwendet – Gibt es Zeugen?

ZELLINGEN – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine Baubude im Bereich Tannenäcker in Zellingen durch unbekannte Täter aufgebrochen. Das dortige Baustellengelände war umzäunt. Das Fenster einer Baubude wurde eingeschlagen und es wurde eine Vielzahl an Gerätschaften in einem Gesamtwert von 2000,- Euro entwendet. Bei einer weiteren Baubude wurde das Vorhängeschloss mit einem …

