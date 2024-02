Zeugensuche nach mehreren Unfallfluchten in Würzburg

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Mittwoch zwischen 07:20 Uhr und 13:30 Uhr parkte eine 43-Jährige ihren Pkw in der Hans-Löffler-Straße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde in diesem Zeitraum der linke Frontbereich des silbernen Opels beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1.500 Euro. GROMBÜHL. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in der Nacht von Dienstag …

