Nach Kleinbränden in Grombühl – Kriminalpolizei ermittelt

WÜRZBURG – GROMBÜHL. In der vergangenen Nacht kam es zu zwei Bränden von Mülltonnen, wobei ein Wohnhaus zeitweise evakuiert werden musste. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag gegen 22:45 Uhr und am Freitag gegen 01:40 Uhr wurden in der Gabelsbergerstraße zwei Mülleimerbrände gemeldet. Die Feuerwehren konnten die Brände schnell löschen. Der zweite Brand verursachte eine Verrauchung eines nahegelegenen Wohnhauses, das daraufhin evakuiert werden musste. Nach dem Lüften des Gebäudes durften die Anwohner zurückkehren, und es gab keine Verletzten.

Es wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.