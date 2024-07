Nach Raubüberfall auf Tankstelle in Volkach – Weiterer Täter festgenommen

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Im Zusammenhang mit einem Tankstellenraub hat die Kriminalpolizei Würzburg nach weiteren intensiven Ermittlungen einen zweiten Täter festgenommen. Der Jugendliche wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Unterbringung in einer Jugendeinrichtung anordnete.

Erste Festnahme am Tattag

Wie bereits berichtet, kam es am 14.07.2024, gegen 19:10 Uhr, zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Sommeracher Straße. Die beiden Täter flüchteten mit einem Pkw von der Tankstelle. Noch am Tatabend kam es zur Festnahme des 19-jährigen Fahrers des Tatfahrzeuges aus dem Landkreis Kitzingen. Nach dem jugendlichen Mittäter, der unter Verdacht steht, durch Vorhalten einer Stichwaffe Bargeld erbeutet zu haben, wurde seither gefahndet.

Ermittlungen führten zu weiterer Festnahme

Die Kriminalpolizei Würzburg intensivierte im weiteren Verlauf die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des zweiten Tatverdächtigen. Fahnder konnten den 15-Jährigen aus dem Landkreis Kitzingen ausfindig machen und im Würzburger Stadtgebiet festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte bereits einen Haftbefehl für den jungen Mann erwirkt. Die Beamten führten den Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vor. Dieser ordnete im Zuge des Jugendstrafrechts zur Vermeidung einer Untersuchungshaft eine Unterbringung des Jungen in einem geeigneten Heim der Jugendhilfe an.