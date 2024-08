Nach Raubüberfall auf Tankstelle – Schneller Ermittlungserfolg von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft – 23-Jähriger in Haft

UETTINGEN, LKR. WÜRZBURG – Die Würzburger Ermittlungsbehörden haben nur vier Tage nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle die Festnahme eines 23-jährigen Tatverdächtigen aus Rheinland-Pfalz bekannt gegeben. Der Mann steht im Verdacht, am vergangenen Montag eine Tankstelle in der Würzburger Straße in Uettingen überfallen zu haben.

Der Überfall ereignete sich gegen 09:45 Uhr, als der Täter die Tankstelle betrat, eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedrohte und anschließend einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag aus der Kasse entwendete. Die Kriminalpolizei Würzburg leitete sofort eine Fahndung ein und bat die Bevölkerung um Hinweise.

Am Dienstag meldete sich ein Zeuge, der eine Person im Aschaffenburger Raum beobachtet hatte, die der Täterbeschreibung entsprach. Der Zeuge konnte auch Angaben zu einem Fahrzeug machen, was die Ermittlungen beschleunigte. Daraufhin rückte ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Mainz-Bingen ins Visier der Polizei.

Am Donnerstag wurde der Mann festgenommen, nachdem die Kriminalpolizei einen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Würzburg vollzogen hatte. Bei der Durchsuchung wurde belastendes Beweismaterial sichergestellt, und der Verdächtige räumte den Raubüberfall ein. Der Ermittlungsrichter erließ daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der schweren räuberischen Erpressung. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.