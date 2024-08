Nach Vollbremsung in Polizeifahrzeug geschleudert

REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG – Am Montagabend gegen 18:15 Uhr kam es auf der B19 bei Klingholz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Polizeifahrzeug, bei dem glücklicherweise nur eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 34-jähriger Autofahrer war auf der B19 in Richtung Giebelstadt unterwegs, als vor ihm zwei Motorradfahrer fuhren. In Höhe der unmittelbar an der Bundesstraße liegenden Bushaltestelle Klingholz standen ein Polizeifahrzeug und ein weiterer Pkw, wobei die Polizeibeamten sowie die Insassen des zweiten Fahrzeugs sich auf dem Gehweg neben der Straße aufhielten.

Als die beiden Motorradfahrer ihre Geschwindigkeit reduzierten, musste der nachfolgende Autofahrer eine Vollbremsung einleiten und ein Ausweichmanöver durchführen. Dies führte dazu, dass das Heck seines Audi ausbrach, der Pkw ins Schleudern geriet und mit hoher Geschwindigkeit auf das Polizeifahrzeug zufuhr. Ein Polizeibeamter musste in den Straßengraben springen und zog sich dabei leichte Gesichtsverletzungen zu. Die übrigen Beteiligten, einschließlich der Familie im Auto des 34-jährigen Fahrers, blieben unverletzt.

Sowohl das Polizeifahrzeug als auch der Audi mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Altershausen reinigte die Unfallstelle, wodurch die B19 für etwa 30 Minuten halbseitig gesperrt war. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Ermittlungen werden die beiden Motorradfahrer als Zeugen gesucht. Ein Fehlverhalten ist bisher nicht festzustellen.