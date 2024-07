Neue Verkehrsführung ab 01. August in der südlichen Klingenbrunnstraße

SCHWEINFURT – Im Zuge der Straßenbauarbeiten der Stadtwerke in der Schützenstraße hat die Stadt Schweinfurt die vorhandene Mittelinsel auf Höhe Klingenbrunnstraße versetzt und eine Linksabbiegemöglichkeit geschaffen. Hintergrund der Maßnahme ist eine neue Verkehrsführung im südlichen Abschnitt der Klingenbrunnstraße (Hausnr. 1 – 12).

Im Jahr 2025 wird an der Deutschhöfer Straße zwischen Obertor und Schützenstraße ein Radweg an der östlichen Straßenseite gebaut. Dann kann Radverkehr stadtauswärts auf der rechten Seite fahren und muss nicht mehr wie bisher die linke Seite gegenläufig benutzen. Ein langjähriges Ärgernis im Radwegenetz wird damit beseitigt. Dies hat aber auch zur Folge, dass künftig viele Radlerinnen und Radler die Einmündung der Klingenbrunnstraße an der Deutschhöfer Straße überqueren werden.

Um Unfallgefahren vorzubeugen, wird die Klingenbrunnstraße daher für den vom Obertor einfahrenden Kfz-Verkehr gesperrt und die Einbahnrichtung umgekehrt. Dafür wird ein Schild „Einfahrt verboten“ aufgestellt. Zusätzliche Baken sollen verbotswidriges Einfahren erschweren. Im Zuge des Radwegebaus 2025 wird die Einmündung dann fahrradfreundlich umgebaut und an die neue Kfz-Verkehrsführung angepasst. In Zukunft darf aus der Klingenbrunnstraße nach rechts auf die Deutschhöfer Straße gefahren werden.

Damit die betroffenen Anwesen Hausnr. 1 – 12 auch künftig gut erreichbar sind, kann an der Schützenstraße uneingeschränkt ein- und ausgefahren werden. Die neue Linksabbiegespur soll dabei ein sicheres Abbiegen aus Richtung Innenstadt erleichtern.

Ein Einbahnstraßenschild wird es in der südlichen Klingenbrunnstraße nicht mehr geben. Innerhalb des Straßenabschnittes kann in beide Fahrtrichtungen gefahren werden. Hierfür muss die Fahrbahn etwas breiter werden.

Deshalb werden die östlichen aufgesetzten Parkmarkierungen komplett auf den Gehweg verlegt. Dieser ist mit über 4 m sehr breit, weshalb noch ausreichend Platz für den Fußgängerverkehr bleibt. Die Parkflächen auf der Westseite werden in Richtung Stadtmitte gedreht.

Durch die neue Verkehrsführung verspricht sich die Stadt auch eine Verkehrsberuhigung, weil der vom Obertor kommende Durchgangsverkehr entfällt. Die Bushaltestelle in der Klingenbrunnstraße kann nicht mehr angefahren werden. Ersatzweise können betroffene Fahrgäste die benachbarte Bushaltestelle in der Deutschhöfer Straße nutzen.

Für den Radverkehr in der Klingenbrunnstraße ändert sich durch die neue Verkehrsführung nichts. Er kann die Straße – wie bisher auch – in beide Richtungen befahren. Neu ist hier nur, dass zusätzlich in der Fehrstraße künftig der Gehweg bergauf für Radler freigegeben wird und dadurch fahrradfreundlicher an die Klingenbrunnstraße angebunden ist.