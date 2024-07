Neue Wege gehen: Überarbeitetes Wanderkonzept für die Haßberge

HASSBERGE – Es gibt wenige Orte, an denen es sich schöner wandern lässt als in den Haßbergen. Die unverbrauchte Natur, die Ruhe und wunderschöne Bauten wie Schlösser, Kirchen und Burgen machen den Landstrich zu etwas ganz Besonderem.

Damit Einheimische und Touristen die Haßberge noch besser erkunden können, hat Haßberge Tourismus e.V. in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Haßberge ein neues Wanderkonzept mit passender Wanderfaltkarte erarbeitet.

Zur Vorstellung des neuen Konzepts kamen am Donnerstag, dem 11.07.2024, Landrat Wilhelm Schneider, Geschäftsführer des Naturpark Haßberge Lukas Bandorf, Kreisrat und Allianzvorsitzender Bürgermeister Jürgen Heusinger, Bad Königshofens Bürgermeister Thomas Helbling sowie die Geschäftsführerin von Haßberge Tourismus e.V. Susanne Volkheimer am Märchenwald in Sambachshof zusammen. Außerdem mit dabei waren Christof Dilzer von Haßberge Tourismus e.V. und Naturpark-Bauhofleiter Florian Obergruber.

Für die Überarbeitung des Wanderkonzepts wurden zunächst die bereits bestehenden Wanderwege in den Haßbergen analysiert und bewertet sowie fehlende Angebote ausfindig gemacht. Ziel des neuen Wanderkonzepts ist es, zielgruppenspezifische Touren zu schaffen, die die natur- und kulturhistorischen Stärken der Region zur Geltung bringen. „Besonders wichtig ist uns auch, dass die wunderschöne und hochwertige Naturausstattung der Haßberge erlebbar gemacht wird, ohne diese zu gefährden oder zu beeinträchtigen“, so Landrat Wilhelm Schneider. „Wir setzen auf eine nachhaltige, sanfte Entwicklung, die ohne künstlich errichtete Inszenierungen wie Skywalks und Hochseilbrücken setzt“, so Schneider weiter.

In der neuen Wanderfaltkarte befinden sich übersichtlich zusammengefasst Erlebnistouren, Familientouren, Fernwanderwege sowie Kultur- und Stadtspaziergänge. Kurze Beschreibungstexte sowie wichtige Details wie die Kilometer-Länge und Höhenmeter helfen Gästen und Einheimischen dabei, die passende Wanderung zu finden.

Neu definierte Qualitätskriterien für Erlebnistouren sollen zukünftig garantieren, dass Wandernde eine hochwertige und naturnahe Wanderung erleben. Kriterien sind beispielsweise eine 100% lückenlose und einheitliche Markierung sowie die mindestens einmal pro Jahr vollständige Begehung und Kontrolle der Wege. Die bestehenden Erlebnistouren wurden hinsichtlich der neu definierten Kriterien überprüft.

Außerdem wurden neue Kategorien entwickelt, die die Wanderungen thematisch einsortieren. Neben den Erlebnistouren finden sich beispielsweise auch Genusswanderwege oder Kultur- und Stadtspaziergänge in der Faltkarte. Besonders nützlich für Familien ist die Einordnung der Familienwanderwege, wie zum Beispiel der Walderlebnispfad in Sambachshof, dessen Spiel-Element im Rahmen der Überarbeitung erneuert wurden.

Zukünftig sollen neue Erlebnistouren geschaffen werden, um Angebotslücken beispielsweise im Grabfeld oder Schweinfurter Oberland zu füllen sowie bestehende Erlebnistouren hinsichtlich ihres Routenverlaufs optimiert werden. Die neue Printkarte wird in den nächsten zwei Jahren sukzessive um die neu entstandenen und überarbeiteten Angebote erweitert.

Zu einer runden Wanderung gehört natürlich auch die passende Verpflegung. Wer sich rechtzeitig über die Öffnungszeiten der örtlichen Gastronomie informiert, der kann die Wandertouren mit einer typisch fränkischen Einkehr kombinieren. „Und sollte gerade mal doch keine Einkehrmöglichkeit vorhanden sein – denn auch das Thema Personalmangel macht vor der Gastronomie in den Haßbergen nicht Halt – der packt sich seine Brotzeit eben in den Rucksack und genießt die Köstlichkeiten, die unsere heimischen Bäckereien und Metzgereien bieten“, so Landrat Wilhelm Schneider. Passend dazu wird derzeit auch das bestehende Angebot an Picknickplätzen weiter ausgebaut.

Die Entwicklung des Wanderkonzepts und Teile der Umsetzung wurden mit Hilfe der LNPR-Förderung (Landschaftspflege- und Naturpark-Richtlinien) des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und des Naturparks Haßberge umgesetzt.

Die Faltkarte ist ab sofort kostenfrei bei Haßberge Tourismus e.V. in Hofheim i.UFr. erhältlich oder kann unter www.hassberge-tourismus.de sowie 09523 50337-10 und info@hassberge-tourismus.de bestellt werden.