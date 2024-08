Neuer Anbieter für das Handy-Parken in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Seit dem 29. Juli 2024 gibt es in Schweinfurt einen weiteren Anbieter für das Handy-Parken. Der digitale Parkschein kann nun auch über die Parkster App gelöst werden.

„Ich freue mich, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern eine kostengünstige Alternative beim digitalen Parken anbieten können, denn mit dem neuen Anbieter ist es möglich, ohne Servicegebühr zu parken. Den Schweinfurtern stehen damit jetzt zwei verschiedene Park-Apps zur Verfügung, aus denen sie frei wählen können“, so Oberbürgermeister Sebastian Remelé.

Um den neuen digitalen Parkschein zu lösen wird die Parkster App auf dem Smartphone benötigt. Die App ist für Android-Endgeräte im Google Play Store sowie für das iPhone im App Store kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang müssen das Kennzeichen des Autofahrers und die Parkdauer in der App eingegeben werden. Die App bietet den Vorteil, dass der Autofahrer mit seinem Handy die Parkzeit im Rahmen der Höchstparkdauer verlängern kann. Zudem kann der digitale Parkschein vorzeitig beendet werden, so dass unnötige Parkgebühren eingespart werden können, da die Parkzeit minutengenau abgerechnet wird.

„Wir möchten digitales Parken so einfach, flexibel und kundenfreundlich wie möglich gestalten“, so Patrik Lundberg, Geschäftsführer bei der Parkster Deutschland GmbH. „Mit Parkster haben Autofahrer die Wahl, wie sie parken möchten: Wer privat als registrierter Nutzer mit der Parkster App über sein Parkster-Konto parkt, bezahlt dafür das Gleiche wie am Parkautomaten. Darüber hinaus bieten wir den Autofahrern die Möglichkeit, ihre Parktickets ohne Registrierung über unser Express-Parken zu lösen.“

Mit einem Parkster-Konto parken Nutzer ohne zusätzliche Servicegebühren und zahlen per Kreditkarte oder auf Rechnung. Zusätzlich gibt es in der Parkster App die Option „Express-Parken“, bei der ohne Registrierung geparkt werden kann. Beim Express-Parken fallen 0,50 € pro Parkvorgang an. Bezahlt wird mit PayPal, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay.

Die Kontrolle des digitalen Parkscheins erfolgt über die kommunale Verkehrsüberwachung, die die digital gelösten Parkscheine in Echtzeit einsehen kann.