Neuer Gochsheimer Kinderrat geht an den Start

GOCHSHEIM – Vor einer Woche wurde der zweite Kinderrat mit einem Eisessen verabschiedet, nun stand die Wahl des neuen Kinderrates an. Dazu versammelten sich weit über fünfzig Personen, darunter zahlreiche Kandidaten und deren Familienangehörigen vor dem Historischen Rathaus auf dem Gochsheimer Plan.

Hanna Schneyer hatte die sechs Jahrgangsboxen (Jahrgänge 2012 – 2018) vorbereitet, in denen die 34 Namenslose lagen. Neben den drei Bürgermeistern Manuel Kneuer, Edwin Hußlein und Jürgen Mayerl, die abwechselnd die Lose zogen, waren Udo Müller und Sandra Wenzel als frühere und aktuelle Jugendbeauftragte sowie Hanna Schneyer als Protokollführerin anwesend. Kneuer zählte noch einmal die wichtigsten Projekte des letzten Kinderrates auf, darunter die Spielplätze in der Frankenstraße und in Weyer, sowie die Neugestaltung des Bürgerwaldes. Hier hatten die Kids selbst Hand angelegt und das Hexenhäuschen gestrichen.

Dem neuen Kinderrat gehören an: Lasse Strickner, Davin Anthony Seidler, Josy Schmitt, Lena Lotzmann, Janosch Krause, Tobias Zorn, Fabian Heinlein, Till Berthel (Weyer), Julian Schwaab, Paul Grätzler (Weyer), Nicolai Konrad, Benedikt Winterstein, Mats Berthel (Weyer) und Fabian Bien (Weyer).

War im letzten Kinderrat kein einziges Weyerer Kind vertreten, so ist der Ortsteil diesmal mit vier von 14 Ratsmitgliedern sehr stark vertreten.

Der Bürgermeister dankte allen 34 Kindern, die sich beworben hatten, versprach, dass sie alle zum öffentlichen Teil der 1.Kinderratsitzung nach den Sommerferien eingeladen werden, um Ideen vortragen zu können und wünschte den gewählten Kinderräten viel Erfolg und Freude im neuen Amt.