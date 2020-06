18-jÃ¤hriger hat seinen Rausch im Auto ausgeschlafen, MÃ¼digkeit fÃ¼hrte zum Unfall

BAD KISSINGEN – Einer Streife der Polizeiinspektion Bad Kissingen fiel am Dienstagmorgen ein Pkw am Sinnberg auf, welches dort am rechten Straßenrand abgestellt war. In dem Fahrzeug konnte der 18-jährige Honda-Fahrer angetroffen werden.

Auf Nachfrage gab er an am Abend zuvor mit einem Freund am Sinnberg Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,4 Promille. Da der junge Mann noch in der Probezeit ist, wurde ihm das Führen seines Fahrzeugs untersagt.

Müdigkeit führte zum Unfall

BAD KISSINGEN – Eine 69-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Dienstagabend die B286 von Poppenroth kommend in Richtung Bad Kissingen. Kurz vor dem Ortseingang Garitz stieß die Dame, nach eigener Aussage aus Müdigkeit, mit ihrem Pkw zwei Mal gegen die Leitplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und die rechte Fahrzeugseite stark beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden am Pkw auf etwa 5.000,- Euro.