19-JÃ¤hrige wird von zwei unbekannten TÃ¤tern auf dem Schweinfurter Marktplatz niedergeschlagen

SCHWEINFURT – Am Sonntag, in der Zeit zwischen 02.00 bis 03.00 Uhr, wurde eine 19-jährige Frau auf dem Nachhauseweg von bisher zwei unbekannten Männern ohne ersichtlichen Grund auf dem Marktplatz körperlich angegangen.

Die unbekannten Täter warfen ihr Opfer zu Boden und schlugen beziehungsweise traten auf es ein. Beide sollen um die 17-18 Jahre alt gewesen sein und haben ein europäisches Erscheinungsbild. Einer war blond und trug eine helle Baseballmütze, der andere hatte braune Haare, trug ebenfalls eine Baseballmütze und hatte einen grünen Kapuzenpullover an. Im Anschluss an ihre Tat konnten sie unerkannt entkommen. Das Opfer wurde nur leicht verletzt.

Auto mutwillig verkratzt

SCHWEINFURT – Am Montag, in der Zeit von 09.15 bis 15.05 Uhr, parkte die Geschädigte ihren schwarzen Opel Adam ordnungsgemäß am Straßenrand der Kilian-Göbel-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Kratzer an ihrer Fahrertüre feststellen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 500 Euro.

Motorhaube mutwillig zerkratzt

SCHWEINFURT – Am Montag, in der Zeit von 08.35 bis 11.05 Uhr, stellte der Geschädigte seinen schwarzen 5er BMW bei einer Lackiererei Am Oberen Marienbach ab um einen Altschaden beheben zu lassen. In dieser Zeit beschädigte ein bisher unbekannter Täter die bis dato unbeschädigte Heckklappe des Fahrzeuges, indem er einen zirka einen Meter langen Kratzer verursachte. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Einbruch in Lagerhalle

SCHWEINFURT – Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter durch Gewalt Zutritt zu der Lagerhalle der Lebenshilfe Schweinfurt in der Porschestraße. Hier durchwühlte er die Büros und die anderen zugänglichen Räume nach Wertgegenständen. Er entkam mit einem geringen Bargeldbetrag, verursachte aber einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Außenspiegel beschädigt, Verursacher flüchtig

SCHWEINFURT – Am Montag, in der Zeit von 08.00 bis 13.20 Uhr, parkte die Geschädigte ihren roten VW Touran ordnungsgemäß Am Friedhof. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr linker Außenspiegel einen frischen Unfallschaden aufwies. Der Schaden beläuft sich auf zirka 350 Euro.

Komplette Fahrzeugseite beschädigt

SCHWEINFURT – Am Montag, in der Zeit von 10.00 bis 10.55 Uhr, parkte der Geschädigte seinen grauen Ford Focus auf dem Parkplatz der Fachhochschule in der Konrad-Geiger-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass die komplette rechte Seite seines Fahrzeuges frische Unfallspuren in Form von Kratzern aufwies. Der Schaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Verkehrsdelikt

GEROLZHOFEN – Montagnacht wurde in der Pestalozzistraße ein PKW angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass das Fahrzeug auf unzulässige Xenonscheinwerfer umgerüstet wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Kleinunfall

GEROLZHOFEN – Eine PKW-Fahrerin blieb am Montagvormittag in der Häfnergasse aus Unachtsamkeit mit ihrem rechten Außenspiegel an einem LKW hängen. Am LKW entstand augenscheinlich kein Schaden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Glücklicherweise ein Rauchmelder installiert

BAD KISSINGEN – In einer Wohnung im Stadtteil Garitz konnte durch die Auslösung eines Rauchmelders ein Brand verhindert werden. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur Wohnung und konnte Schlimmeres verhindern. Ursache der Rauchentwicklung war ein vergessener Topf auf einer noch aktivierten Herdplatte. Der Betroffene war nicht vor Ort und kam dann nach Verständigung dazu. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.