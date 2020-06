19 Jahre alter Pkw-Fahrer hatte eine gefÃ¤lschte Zulassung und TÃœV-Plaketten fÃ¼r ein Motorrad bei sich

NIEDERWERRN – Am Dienstag, gegen 18.45 Uhr konnten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der B 303 bei einem 19-jährigen Pkw-Fahrer in dessen schwarzem VW Passat amtliche Saisonkennzeichen für ein Motorrad aufgefunden werden.

Bei genauerer Überprüfung konnten die Beamten feststellen, dass die beiden Siegel der Zulassung und der Plakette für die Hauptuntersuchung Totalfälschungen waren. Beide Siegel wurden zunächst mittels Tintenstrahldrucker hergestellt, dann zugeschnitten und dann zum Überkleben der zuvor entstempelten Siegelmarken verwendet.

Im Rahmen einer Vernehmung des Fahrzeugführers konnte der tatsächliche Beschuldigte ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis Schweinfurt der die Siegel herstellte. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Jugendliche muss sich nun wegen Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten.

Fahrrad am Bahnhof entwendet

SCHWEINFURT – Im Zeitraum von Freitag bis gestern stellte der Geschädigte sein dunkelblaues Trekkingrad mit Fahrradkorb auf dem Bahnhofsvorplatz ab und versperrte es mit einem Spiralschloss. Als er zurückkehrte musste er das Fehlen seines Fahrrades feststellen, das mittels Gewalt geöffnete Schloss befand sich noch am Tatort. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf zirka 150 Euro.

Fahrraddiebstahl nach Entlassung aus dem Polizeigewahrsam

NIEDERWERRN – Am Dienstag, gegen 06.40 Uhr wurde ein in Sicherheitsgewahrsam genommener 21-jähriger Mann sofort wieder straffällig. Nach dem Verlassen der Polizeidienststelle in Schweinfurt machte sich der Mann auf den Weg nach Hause in Richtung Niederwerrn. Dort entwendete er aus einem Fahrradabstellplatz in der Schweinfurter Straße ein schwarz-weißes Fahrrad der Marke Bikespace. Der Eigentümer des Fahrrades ist bisher unbekannt, dieser soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Schweinfurt melden. Das Fahrrad hatte einen Zeitwert von zirka 300 Euro.

Fahrrad aus unverschlossener Garage entwendet

NIEDERWERRN – Am Wochenende entwendete ein bisher unbekannter Täter ein grau-blaues Fahrrad der Marke X-Fact, Typ Mission Alu aus der unversperrten, aber zuvor zugezogenen Garage eines Wohnanwesens in der Ulrich-Debler-Straße. Das Fahrrad hatte einen Wert von 150 Euro.

Mehrere Verkehrszeichen entwendet und beschädigt

OBERWERRN – Im Verlauf der letzten Woche entwendete und beschädigte ein bisher unbekannter Täter mehrere Verkehrszeichen bei der Unterführung an der Bundesstraße B19. Der Sach- und Entwendungsschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Tierische Produkte illegal beseitigt

UNTERSPIESHEIM – Dienstagmittag wurde am Straßenrand in der Grettstadter Straße ein blauer Müllsack festgestellt, in dem sich unbestimmbare tierische Überreste befanden. Ca. 2 Meter neben der Fundstelle lag ein weiterer blauer Müllsack, der jedoch leer war. Es wird davon ausgegangen, dass der Sack schon mehrere Tage dort lag, da starker Geruch wahrgenommen wurde und bereits Madenbefall vorhanden war. Der Bauhof der Gemeinde kümmerte sich um die Beseitigung.

Die PI Gerolzhofen bittet um Hinweise, Tel. 09382-9400.