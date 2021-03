20 Jahre alter FahrzeugfÃ¼hrer flÃ¼chtet vor Kontrolle und wirft Joint aus Fahrzeug

BAD KISSINGEN – Am Montagabend fiel einer Polizeistreife in der Oberen Saline ein Pkw Mercedes auf, welcher in Richtung Bad Bocklet fuhr. Der 20-jährige Fahrzeugführer überholte unerlaubt, sowohl in Bad Kissingen, als auch in Hausen, mit eingeschalteter Warnblinkanlage andere Fahrzeuge.

Als die Polizeistreife mit eingeschalteten Blaulicht aufholte, wollte der Fahrzeugführer nicht anhalten. Auch als das Stoppsignal und das Martinshorn eingeschaltet wurden, fuhr er weiter. Zwischen Hausen und Kleinbrach konnten die Beamten beobachten, wie der Fahrer einen Joint aus dem Fenster warf. Kurz danach konnte die Streifenbesatzung das Fahrzeug schließlich in Kleinbrach anhalten.

Der Joint konnte sichergestellt werden. Zudem wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Auf den Fahrer kommt ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss zu.

Zeugen von der Fahrt zwischen Bad Kissingen und Kleinbrach werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971/7149-0 zu melden.

Eine kurze Fahrt unter Alkoholeinfluss

BAD KISSINGEN – Am Montagabend wurde ein Mercedes-Benz-Fahrer im Stadtteil Garitz einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer äußerte dabei, dass er erst vor fünf Minuten losgefahren sei. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dieses bestätigte ein kurz darauf durchgeführter Atemalkoholtest. Da das Ergebnis des Tests mehr als die erlaubte Promillegrenze von 0,5 Promille aufwies, wurde die erst angetretene Fahrt des 44-Jährigen unterbunden. Zudem wurde er unmittelbar zur Dienststelle verbracht. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss.