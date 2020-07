21 Jahre alte Frau wird kurz nach Mitternacht durch einen Unbekannten angegangen – Polizei bittet um Zeugenhinweise

WÜRZBURG / INNENSTADT – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine 21-Jährige auf ihrem Nachhauseweg von einem Unbekannten angegangen worden. Die Frau konnte sich jedoch wehren, woraufhin der Mann flüchtete. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz nach Mitternacht befand sich eine 21-jährige Frau auf dem Nachhauseweg, als sie an der Einmündung Beethovenstraße / Barbarastraße plötzlich von einem Unbekannten von hinten angegangen wurde. Der Mann versuchte der Frau den Mund zuzuhalten. Die Frau biss dem Mann jedoch in die Hand und schlug diesen dadurch in die Flucht.

Der Unbekannte, der in Richtung Beethovenstraße über die dortige Fußgängerbrücke davonrannte, kann wie folgt beschrieben werden:

· 180 cm groß

· 20-25 Jahre alt

· blonde Haare

· sprach akzentfreies deutsch

· bekleidet mit kurzer weißer Hose

· Bissverletzung an einem Finger

Eine sofort nach Eingang der Mitteilung eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen werden in der Folge durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt übernommen, welche insbesondere auch die Intention des Tatverdächtigen klären sollen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.