23-JÃ¤hrige griff beim Transport nach Werneck nach der Dienstwaffe einer Polizeibeamtin und wehrte sich gegen die anschlieÃŸende Fesslung

SCHWEINFURT – Zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte ist es am vergangenen Freitag, gegen 21:45 Uhr, in der Notaufnahme eines Krankenhauses in der Gustav-Adolf-Straße gekommen.

Eine 23-jährige Frau sollte hierbei aus der Notaufnahme in das Bezirkskrankenhaus in Werneck überführt werden. Da zu befürchten war, dass die junge Frau beim Transport die Flucht ergreifen könnte, wurden Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt hinzugezogen.

Während des Transportes griff die 23-Jährige dann plötzlich nach der Dienstwaffe einer Polizeibeamtin. Durch die Reaktion der Beamten konnte verhindert werden, dass die Frau in den Besitz der Waffe gelangte. Bei der anschließenden Fesselung trat und schlug sie dann ferner nach den eingesetzten Beamten.

Sowohl die 23-jährige Frau, wie auch die Polizeibeamten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Außenspiegel abgefahren – Fahrer flüchtet

SCHWEINFURT – Zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ist es am vergangenen Donnerstag, in der Walther-von-der-Vogelweide-Straße, gekommen.

Der Geschädigte hatte gegen 13:00 Uhr seinen grauen Opel Astra gegenüber einer dortigen Apotheke abgestellt. Als er gegen 19:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel durch einen Unbekannten abgefahren worden war. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150,00 Euro geschätzt.

Zeugen, welche den Unfall oder den Verursacher beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.