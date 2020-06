25-JÃ¤hriger verletzt seinen elf Jahre Ã¤lteren Widersacher mit zersplitterter Glasflache am Hals

SCHWEINFURT – Am Freitag, gegen 22.30 Uhr kam in der Euerbacher Straße es zu einem Streit zwischen einem 25-jährigen und einem elf Jahre älteren Mann.

Aus bislang ungeklärter Ursache flogen zunächst die Fäuste, jedoch verletzte im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung der 25-jährige Tatverdächtige seinen Kontrahenten mit einer zersplitterten Flasche am Hals, so dass dort eine Schnittwunde entstand.

Aufgrund der vorliegenden Verletzung des Geschädigten wurde der 25-jährige Tatverdächtige zunächst festgenommen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Schweinfurt gehalten. Ein mögliches vorliegendes Tötungsdelikt konnte nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht nachgewiesen werden. Blutentnahmen wurden bei den Beteiligten durchgeführt. Der Hauptakteur wurde über Nacht in Sicherheitsgewahrsam genommen.

Im Rahmen der derzeitigen Ermittlungen wurde bekannt, dass sich zum Tatzeitpunkt zwei unbeteiligte Zeugen in unmittelbarer Nähe befunden haben sollen, die den Tatverlauf wahrgenommen haben könnten. Diese sollen beide lange Hosen getragen haben, einer dazu einen weißen Pullover. Es wird darum gebeten, dass sich die Zeugen bei der Polizeiinspektion in Schweinfurt melden sollen.

Entwendete Fahrräder

SCHWEINFURT – Im Verlauf des Wochenendes entwendete ein bisher unbekannter Täter ein schwarz-grünes Herrenfahrrad der Marke Mobion, Typ Ultra. Das Fahrrad war mittels eines Seilschlosses gesichert und stand vor dem Wohnanwesen in der St.-Kilian-Straße. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf zirka 120 Euro.

SCHWEINFURT – Am Samstag, in der Zeit von 18.40 bis 18.55 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter ein schwarz-weißes Herrenfahrrad der Marke Serious, Typ Rockville. Das Fahrrad war zu diesem Zeitpunkt unversperrt vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kirchgasse gestanden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf zirka 400 Euro.

Graffiti-Schmierereien

SCHWEINFURT – Am Sonntag, in der Zeit von 04.00 bis 14.00 Uhr beschmierte ein bisher unbekannter Täter die Tischplatte der Außenbestuhlung eines Cafés in der Rückerstraße. Nicht das die vorliegende Sachbeschädigung ausgereicht hätte, wurde durch den verwendeten Schriftzug auch die Inhaberin des Cafés mit einer Beleidigung bedacht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

SCHWEINFURT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierte ein bisher Unbekannter eine Garage am Weißmainweg am Deutschhof und entkam unerkannt. Er verursachte durch seine Schmiererei einen Sachschaden von zirka 200 Euro.

Radmuttern von Pkw gelockert

SCHWEINFURT – Am Samstagabend bemerkte die 55-jährige Geschädigte, dass an ihrem schwarzen VW Polo in der Walther-von-der-Vogelweide-Straße die Radmuttern von einem unbekannten Täter gelockert worden waren. Nach eigener Aussage sei dies bereits mehrfach vorgekommen. Ein Täterverdächtiger ist bisher nicht bekannt.

Fahrzeug beschädigt, Verursacher unbekannt

SCHWEINFURT – Am Samstag, in der Zeit von 13.40 bis 15.30 Uhr parkte der Geschädigte seinen blauen 3er BMW mit Würzburger Zulassung in einer Parkbucht in der Schultesstraße. Als er am Abend zu Hause ankam konnte er einen frischen Unfallschaden in Form von Schleifspuren und Kratzern unterhalb des Kofferraumes auffinden. Der Verursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Versuchter Pkw-Aufbruch

SENNFELD – Von Samstag auf Sonntag parkte der Geschädigte seinen silbernen Ford Focus mit Schweinfurter Zulassung in der Ahornstraße auf einem Parkplatz vor seinem Anwesen. Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchte ein unbekannter Täter mittels Gewalt in das Fahrzeuginnere zu gelangen, indem er das Fahrerschloss aufhebeln wollte. Hierbei verursachte er einen Schaden von 3.500 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.