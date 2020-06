25 Jahre alte Joggerin wird in den Weinbergen von einem belgischen SchÃ¤ferhund gebissen und dabei leicht verletzt

WÜRZBURG – Am Donnerstagabend ist eine Joggerin in den Weinbergen bei Unterdürrbach von einem Polizeidiensthund gebissen worden. Die junge Frau wurde am Bein verletzt und anschließend ärztlich versorgt.

Gegen 19.00 Uhr war ein Polizeidiensthundeführer der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg mit seinem Diensthund in den Weinbergen im Bereich des Oberen Steinbergwegs unterwegs. Aus noch unklarer Ursache rannte der fünfjährige belgische Schäferhund zu einer entgegenkommenden Joggerin und biss ihr unvermittelt in die Wade. Die 25-Jährige erlitt eine Verletzung am Bein und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Vorfall übernommen. Darüber hinaus überprüfen fachkundige Beamte für das Diensthundewesen polizeiintern das Verhalten des Tieres und treffen zur Sicherheit von Personen und des Hundes selbst geeignete Maßnahmen.