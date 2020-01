27-JÃ¤hrige krachte in eine Unfallabsicherung auf der Autobahn A 70 und flÃ¼chtete

27-Jährige krachte in eine Unfallabsicherung auf der Autobahn A 70 und flüchtete

GOCHSHEIM – Am Mittwochmittag musste der rechte Fahrstreifen der A 70 bei Gochsheim wegen eines defekten Lkw gesperrt werden. Auf einer Länge von 200 Meter wurden Leitkegeln und Blitzleuchten aufgestellt. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Würzburg erkannte dies zu spät und fuhr in die Absicherung.

Ein Leitkegel verkeilte sich unter dem Fahrzeug und wurde von der Golf-Fahrerin 20 Kilometer mitgeschleift. Durch einen aufmerksamen Zeugen und verlorene Fahrzeugteile konnte das Unfallfahrzeug von der Unfallfluchtfahndung der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck schnell ermittelt werden. Als die Polizei kurze Zeit später vor der Haustür stand, gab die Fahrerin die Unfallflucht zu.

Unter Alkoholeinfluss mit PKW unterwegs

GEROLZHOFEN – Mittwochabend wurde in der Grabenstraße ein PKW angehalten und die Fahrerin musste sich einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der 64jährigen Dame wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest zeigte ein Ergebnis von deutlich über 1,5 Promille. Aufgrund des Ergebnisses wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Kleinunfall

KOLITZHEIM – Eine PKW-Fahrerin befuhr Mittwochabend die B 286 von Schweinfurt in Richtung Gerolzhofen, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte. Das Tier, vermutlich ein Dachs, wurde vom PKW erfasst und rannte anschließend davon. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,– Euro.

Kleinunfall

GEROLZHOFEN – Mittwochmittag stieß ein PKW-Fahrer auf einem Parkplatz in der Kolpingstraße beim Rangieren gegen ein anderes Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde mündlich verwarnt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

MICHELAU – In der Hauptstraße wurde Mittwochnachmittag ein PKW angehalten und der Fahrer musste sich einer Kontrolle unterziehen. Der 41jährige Mann machte auf den Streifenbeamten einen sichtlich nervösen Eindruck. Bei der Überprüfung der Lichtreaktion der Augen wurden ebenfalls Auffälligkeiten festgestellt. Es folgte eine Blutentnahme.

Dachziegeln entsorgt

DINGOLSHAUSEN – Bisher unbekannter Täter entsorgte Dachziegeln auf einen Feldweg zwischen Bischwind und Dingolshausen.

Wer hat in der Zeit von Samstag, 28.12.2019 auf Sonntag, 29.12.2019 verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann nähere Hinweise geben?

PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.