3 Unfallfluchten: Schweinfurt, Euerbach und Gochsheim

SCHWEINFURT – Am Freitag, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, stellte eine 19-jährige Bewohnerin des Nachbarlandkreises ihren Pkw Ford Fiesta in der Galgenleite auf Höhe der Hausnummer 75 ab. Als die junge Dame zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie mit Erschrecken feststellen, dass die Beifahrerseite beschädigt war. Die Umstände, sowie das Schadensbild lassen darauf schließen, dass der Schaden mit einem Fahrrad verursacht wurde. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 150,- Euro zu kümmern.

EUERBACH – Am Freitag, gegen 17.00 Uhr, stellte ein 17-jähriger Jugendlicher sein rot/gelbes Mountainbike vor dem Rewe-Markt in Euerbach verschlossen ab. Nachdem er seinen Einkauf erledigt hatte, konnte er beim Verlassen des Verbrauchermarktes noch erkennen, wie eine ihm unbekannte männliche Person an seinem Fahrrad hantierte und schließlich damit davonfuhr.

GOCHSHEIM – Eine zurückliegende Verkehrsunfallflucht wurde der Polizeiinspektion Schweinfurt im Laufe des Freitags mitgeteilt. Demnach wurde bereits am vergangenen Montag, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, ein Betonpoller auf Höhe der Schweinfurter Straße 44 beschädigt. Der die dortige Engstelle markierende Poller wurde hierbei fast komplett aus dem Gehsteig gerissen. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1100,- Euro zu kümmern

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Tel. 09721/202-0.