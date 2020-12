41-JÃ¤hrige prallte mehrmals links gegen die Schutzplanke: A 71 nach Verkehrsunfall gesperrt

WERNECK – Am Sonntagvormittag musste die Auffahrt von der A 71 zur A 70 Richtung Bamberg wegen eines schweren Verkehrsunfalls gesperrt werden. Kurz vor der Fahrbahnteilung auf der A 71 kam eine 41-jährige Pkw-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Außenschutzplanke. Sie kam mit ihrem Pkw ins Schleudern und prallte in der Überleitung zur A 70 mehrmals links gegen die Schutzplanke.

Erst nach 500 m kam der Pkw zum Stehen. Die verunglückte Frau aus Thüringen wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Schweinfurt gebracht. Die Überleitung Richtung Bamberg musste für ca. eine halbe Stunde gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck von den Feuerwehren aus Schweinfurt und Euerbach unterstützt.

Pkw angefahren und geflüchtet

WIPFELD – Ein am Marktplatz abgestellter Pkw, Ford, Focus wurde im Zeitraum von 23.12. bis 27.12. angefahren und beschädigt. Die Halterin hatte das Fahrzeug über die Feiertage dort geparkt und stellt am Sonntag die Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Pkw beschädigt

SCHWEINFURT – Ein in der Kreuzbergstraße am Deutschhof ordnungsgemäß geparkter Opel Astra wurde im Zeitraum vom 24.12. bis 27.12. beschädigt. Mittels eines unbekannten Gegenstandes wurde die hintere Fahrzeugtür auf der linken Seite verkratzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro beziffert.