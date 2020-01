500 Gramm Marihuana sichergestellt: 24-jÃ¤hriger TatverdÃ¤chtiger in Untersuchungshaft

Teilen Facebook

BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt führten in der Nacht zu Donnerstag zu einem Rauschgiftversteck in einer Wohnung, in dem Beamte knapp über 500 Gramm Marihuana finden konnten. Der Wohnungsinhaber sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Beamte der Kriminalpolizei Schweinfurt folgten der Spur von rund einem halben Kilogramm Marihuana, welches seinen Weg in die Wohnung eines 24-Jährigen gefunden haben sollte. In der Nacht zu Donnerstag griffen die Fahnder schließlich zu. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnte das Rauschgift im Schlafzimmer des Mannes durch einen Spürhund der Polizei aufgefunden werden. Daraufhin wurde der Wohnungsinhaber vorläufig festgenommen und am Freitagnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Der 24-Jährige wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt überstellt.