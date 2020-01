57-jÃ¤hriger BMW-Fahrer wird vom NavigationsgerÃ¤t abgelenkt und rast in die Kurve, 61-JÃ¤hriger wird vom Hund gebissen

Teilen Facebook

OERLENBACH – Am Freitagnachmittag befuhr ein 57-Jähriger mit seinem BMW 750i die B286 von Oerlenbach kommend in Richtung A71. Vor der Linkskurve vor der Einmündung in die B19 war der Fahrer des BMW durch einen Blick auf sein Navigationsgerät abgelenkt. Als er sich wieder auf den Verkehr konzentrierte, bemerkte er, dass die gefahrene Geschwindigkeit für die Kurve etwas zu hoch war.

Trotz eingeleiteter Bremsung und Lenken nach links kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal in den Straßengraben und kam auf einer Wiese dahinter zum Stehen. Der 57-Jährige blieb nicht zuletzt aufgrund der zahlreich ausgelösten Airbags unverletzt. Am Fahrzeug jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Außerdem erwartet den Fahrer ein Bußgeld wegen nicht an die Kurve angepasster Geschwindigkeit.

Vom Hund gebissen

BAD BOCKLET – Am Freitagnachmittag kam es zu einem Hundebiss im Ortsteil Großenbrach. Ein 61-jähriger Mann lief mit seiner Frau auf einem Feldweg im Bereich der Saale-Auen. Hier kam eine junge Frau mit ihrem Hund dem Geschädigten entgegen. Der Hund lief auf dem Mann zu und biss diesen unvermittelt in das linke Bein, wodurch der Spaziergänger leichte Verletzungen erlitt.

Im Verlauf des anschließenden Gesprächs mit der Hundehalterin vergaß der Geschädigte die für die Schadensregulierung erforderlichen Personalien der Hundehalterin zu erfragen. Die Polizei bittet daher um Mitteilung wer diesen Vorfall beobachtet hat, bzw. um eine Meldung der Hundehalterin bei der Polizei.

Ladendiebstahl

MASSBACH – Am Freitagvormittag wurde im Norma-Supermarkt durch eine bisher unbekannte Kundin eine 79 jährige Frau dabei beobachtet, wie die alte Dame Lebensmittel in ihre Jacke einsteckte. Dies teilte die unbekannte Zeugin umgehend einer Mitarbeiterin mit. Die alte Dame wurde anschließend angesprochen und beim Vorhalt holte sie mehrere Lebensmittel aus ihrer Jacke und mitgeführten Tasche hervor. Den Diebstahl hatte die Dame nicht nötig, da sie über genügend Bargeld verfügte. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl. Zudem erhielt sie ein Hausverbot für den Supermarkt. Die unbekannte Zeugin wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen (0971/7149-0) in Verbindung zu setzen.