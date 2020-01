65 NotfalleinsÃ¤tze in und um WÃ¼rzburg wegen Alkoholvergiftungen, Verletzungen im Umgang mit BÃ¶llern und SchlÃ¤gereien

Teilen Facebook

WÜRZBURG – Die Würzburger Rettungsdienste BRK, Johanniter und Malteser berichten in ihrer Silvesterbilanz von einer einsatzstarken, doch auch phasenweise ruhigen Nacht. Harald Berninger, Schichtführer in der Integrierten Leitstelle der Berufsfeuerwehr, zählte zwischen 19 Uhr und 6 Uhr am Neujahrsmorgen 65 Notfalleinsätze in Stadt und Landkreis Würzburg.

„Zwischen 21 Uhr und Mitternacht war es im Rettungsdienst auffällig ruhig, mit dem einsetzenden Feuerwerk rückten Rettungswagen und Notärzte dann fast im Minutentakt aus“. Zu versorgen hatten die Rettungsdienste die „übliche Bandbreite der Silvesternotfälle“, so Einsatzleiter Rettungsdienst Lukas Demling vom BRK.

Neben Verletzungen, die im Umgang mit Böllern entstanden sind, hatten seine Kollegen vom Roten Kreuz, den Johannitern und den Maltesern vor allem Patienten mit Alkoholvergiftungen zu versorgen. Zwei schwer alkoholisierte 16-Jährige wurden zur Überwachung in Kinderkliniken eingewiesen. Nicht in die Klinik wollte eine Frau, die in einer Landkreisgemeinde von einem Hund ins Gesicht gebissen worden war. Zur Absicherung der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren rückten die Rettungsdienste zu gemeldeten Bränden und Rauchentwicklungen in Stadt und Landkreis Würzburg aus.

Ab etwa 3 Uhr mussten die Rettungsdienste zu einigen Schlägereien in der Innenstadt alarmiert werden. Örtliche Einsatzschwerpunkte konnten die Rettungsdienste im Stadtgebiet keine feststellen. Von einer erfreulicherweise einsatzlosen Nacht berichtet der Einsatzleiter der BRK Wasserwacht Björn Rausch. Mit jeweils einem Rettungsboot waren der DLRG Ortsverband Würzburg e. V. und die Wasserwacht im Auftrag der Stadt Würzburg mit 11 ehrenamtlichen Wasserrettern auf dem Main unterwegs, um möglichst schnell zur Stelle sein zu können, sollte ein Feiernder zum Jahreswechsel von einer Brücke oder einem Ufer ins Wasser fallen.

Über eine sehr freundliche Geste eines Notfallpatienten freute sich die Besatzung eines BRK Rettungswagens bei einem Einsatz in einer Landkreisgemeinde. Als Dank für ihren Einsatz erhielt das Team eine Flasche Sekt überreicht.

Verkehrsgeschehen

GEROLZHOFEN – An späten Vormittag des 31.12. wollte eine 68-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem Pkw von einem Firmengrundstück in die Friedenstraße einfahren und übersah dabei den Toyota einer 78-Jährigen. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, die beiden Damen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5750,- Euro geschätzt.

Glatteis sorgte für Unfall

OERLENBACH – Am frühen Dienstagmorgen befuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Skoda die Staatsstraße von Münnerstadt in Richtung Schweinfurt. An einer Anhöhe auf Höhe Rannungen verlor die Frau aufgrund Fahrbahnglätte im Zusammenhang mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte in den Straßengraben und überschlug sich dort. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 12.000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrerin wurde mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Schweinfurt verbracht.

Verkehrsunfall – widersprüchliche Angaben der Beteiligten

BAD KISSINGEN – Am Neujahrsmorgen, gegen 01:55 Uhr, kam es im Baustellenbereich des Ostrings und der Erhardstraße zu einem Verkehrsunfall. Im starken Nebel kam es hier zu einem Zusammenstoß zwischen einem Renault und einem Opel. Laut Angaben der 46-jährigen Opel-Fahrerin rollte der Fahrer des Renaults, nachdem er angehalten hatte, zurück auf den dahinter haltenden Opel. Danach entfernte sich der 88-jährige Senior von der Unfallstelle und fuhr nach Hause. Dort konnte er auch von der Streife angetroffen werden, gab aber an, dass die Opel-Lenkerin ihm aufgefahren wäre. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. Weiter Ermittlungen vonnöten, mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kissingen unter der Tel.: 0971/71490 zu melden.