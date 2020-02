80-JÃ¤hriger klaut wiederholte im Supermarkt, wer fackelte in der Euerbacher StraÃŸe eine Matratze und ein Leichtkraftrad ab?

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Ein 80-jähriger Täter entwendete am Samstagmorgen aus einem Supermarkt in der Schweinfurter Innenstadt Waren in Wert von 11 Euro. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der selbe Täter bereits Ende Januar in dem oben genannten Supermarkt Waren im Wert von 6 Euro entwendete.

Er konnte anhand Aufzeichnungen einer Überwachungskamera identifiziert werden. Den Mann erwarten nun gleich zwei Strafanzeigen.

Sachbeschädigung durch Brandlegung

SCHWEINFURT – In den frühen Sonntagmorgenstunden ereignete sich gegen 05:00 Uhr ein Brandfall in der Euerbacher Straße in Schweinfurt. Ein unbekannter Täter zündete eine auf der Straße liegende Matratze sowie ein Leichtkraftrad an, das bis auf den Rahmen abbrannte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Glücklicherweise wurden die angrenzenden Gebäude, sowie die Bewohner der Häuser, nicht gefährdet. Die aufnehmende Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Eingeworfene Fensterscheiben eines Pkws

SCHWEINFURT – Ein 28-jähriger Geschädigter parkte seinen Pkw Seat Leon auf einem Parkplatz am Sennfelder Bahnhof in Schweinfurt. Im Tatzeitraum vom Sonntagmorgen 03:00 Uhr bis Sonntagmorgen 03:15 Uhr zerstörte ein unbekannter Täter die vorderen Seitenscheiben des Pkws mit einem Stein und flüchtete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Die aufnehmende Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.