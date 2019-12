83-JÃ¤hriger wurde Opfer eines Trickbetruft – aber die Polizei brachte ihm ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Ein 83-jähriger Mann aus Schweinfurt wurde Opfer eines Trickbetrugs. Er wurde von einem bislang unbekannten Mann angerufen. Es wurde ihm vorgegaukelt, dass gegen ihn Forderungen aus einem Gewinnspiel bestehen würden.

Um die Sperrung seines Kontos abzuwenden, müsse er postalisch 1900 Euro an eine Adresse in Braunschweig schicken. Nachdem er den Brief mit dem Geld weggeschickt hatte, kam ihm dies komisch vor. Er ging umgehend zur Polizei und erstattete Anzeige wegen Betrugs.







Die Polizei reagierte schnell. Nach vielen Telefonaten mit der Post gelang es, die Sendung anzuhalten. Das Geld konnte dem Mann am 23.12.19 persönlich als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk ausgehändigt werden, worüber er sehr erfreut war.

Verkehrsdelikt

SCHWEINFURT – Am Donnerstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, wurde auf dem John-F.-Kennedy-Ring eine 47-jährige Chevrolet-Fahrerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Aus diesem Grund musste die Frau mit zur Dienststelle kommen, wo durch einen hinzugezogenen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Unfallflucht

DITTELBRUNN – In der Hauptstraße wurde am Montag im Laufe des Vormittags ein schwarzer Seat am Fahrzeugheck angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise zu den ungeklärten Taten erbittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0

Gewaltsam in Etablisement eingedrungen

BAD KISSINGEN – In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag, gegen 04.00 Uhr, verschafften sich drei bislang unbekannte junge Männer gewaltsam Zutritt zu einem Nachtclub in der Alten Kissinger Straße. Die Haupteingangstüre wurde vermutlich eingetreten und die drei Männer betraten das bereits geschlossene Etablisement.

Im Gebäude holten sie diverse Gegenstände aus verschiedenen Zimmern und deponierten sie im Eingangsbereich und auf der Theke. Außerdem beschädigten sie einen Laptop und stellten diesen zusammen mit anderen Sachen außen neben die Eingangstüre. Da im Innenraum des Clubs mehrere Videokameras installiert waren, lieferten diese recht deutliche Aufnahmen der drei Täter. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass sich die Täter darüber echauffierten, dass der Club bereits geschlossen hatte.

Durch den Unfug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971 71490 in Verbindung zu setzen.