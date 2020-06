Ã„rger wegen des grillenden Nachbarn: Streit in Bad Kissingen endete mit einer Bedrohung

BAD KISSINGEN – Am Sonntagabend teilte eine 57-jährige Frau aus der Bachstraße eine Bedrohung mit einem Messer mit, worauf sofort mehrere Streifen aus Bad Kissingen und der Umgebung zum Einsatzort geschickt wurden. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass sich die Dame über ihren Nachbarn geärgert hatte, der in seinem Garten grillte.

Als sie ihn dann vom Hof des Mehrfamilienhauses aus zur Rede stellen wollte, hätte der 56-jährige Mann sie mit einem Küchenmesser bedroht. Sowohl der 56-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wie auch ein Zeuge bestritten jedoch die Tat und schilderten die Geschehnisse anders. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Dreister Diebstahl

BAD KISSINGEN – Am Freitagnachmittag, zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr, legte eine Frau eine Douglas-Tasche vom am Kassenautomaten des Parkhauses in der Hemmerichstraße auf einer Ablage ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug ging und losfuhr, stellte sie fest, dass sie die Tüte samt Inhalt aus Versehen liegen ließ. Die Frau konnte danach die Tüte mit Parfümproben und dem Kassenzettel in einem gegenüberliegenden Abfalleimer vorfinden. Das Parfüm der Marke Coco-Chanel, welches einen Wert von 131 Euro hat, wurde jedoch von einem unbekannten Täter/in entwendet. In dem Parkhaus befindet sich eine Videoüberwachung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Rufnummer 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.

Frau beleidigt Mann verbal

OERLENBACH – Am Sonntagmorgen hielt eine Frau mit ihrem Fahrzeug an, stieg aus und beleidigte einen Mann verbal. Hintergrund ist ein seit Jahren bestehender Streit zwischen den beiden Personen. Es wurden Ermittlungen wegen Beleidigung aufgenommen.