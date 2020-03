Aggressionen statt Lust auf Tanzen: KÃ¶rperverletzungen in einer Diskothek, FaustschlÃ¤ge in einer anderen

Aggressionen statt Lust auf Tanzen: Körperverletzungen in einer Diskothek, Faustschläge in einer anderen

Teilen Facebook

Twitter

SENNFELD – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereigneten sich in der Diskothek in Sennfeld zwei Körperverletzungen.

Einmal kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitsdienst und einem Gast, in dessen Verlauf einer der Beteiligten gewürgt wurde und leichte Verletzungen am Hals davon trug.

Bei der anderen Auseinandersetzung wurde ein Gast von einem Unbekannten unvermittelt von hinten mit der Faust geschlagen und leicht im Gesicht verletzt. Hierbei wurde auch die Brille des Geschädigten zerbrochen.

Graffiti Schmierereien

SCHWEINFURT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die rückwärtige Seite des Expert-Marktes in der Friedrich-Gauß-Straße mit drei Graffitis besprüht. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der oder die Täter sind bislang unbekannt.

Faustschläge in der Diskothek

SCHWEINFURT – Samstagnacht kam es in einer Diskothek in der Friedrich-Rätzer-Straße zu einer Körperverletzung zwischen zwei Gästen. Diese gerieten in Streit und einer der Beteiligten schubste den Anderen zunächst zu Boden und versetzte dem am Boden Liegenden noch mehrere Faustschläge. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Unfallflucht

SCHWEINFURT – Bereits am Donnerstagvormittag wurde in der Seestraße in Schweinfurt ein ordnungsgemäß geparkter grauer VW Golf angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt

SCHWEINFURT – Sowohl im Tauberweg als auch in der Geldersheimer Straße wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag jeweils ein geparkter Pkw von Unbekannt beschädigt. In beiden Fällen wurde das Fahrzeugheck angegangen. In der Geldersheimer Straße wurde der Heckscheibenwischer eines roten Mazda abgebrochen und im Tauberweg ein brauner Nissan am Heck zerkratzt. Es ist nicht auszuschließen, dass hier ein Tatzusammenhang besteht. Der Täter ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt.

Einbruch in Cafe

SCHWEINFURT – An der Gutermann-Promenade wurde in der Zeit von Freitag 22:00 Uhr bis Samstag 10:45 Uhr eine Scheibe am dortigen Cafe eingeschlagen und das Ladeninnere vom Täter durchwühlt. Der Unbekannte flüchtete anschließend unbemerkt und ohne Beute. Er hinterließ jedoch einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Lotto-Filiale

NIEDERWERRN – In der Zeit von Samstag, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 08:00 Uhr, versuchte ein bisher Unbekannter in die dortige Lotto-Filiale einzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch an der Eingangstür und hinterließ lediglich Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Tel. 09721/202-0.