Alkohol in der Ã–ffentlichkeit, keine Masken, zu viele Menschen: Zahlreiche VerstÃ¶ÃŸe gegen die Corona-Regeln

SCHWEINFURT – Am Freitag kam es im Bereich Schweinfurt zu zahlreichen Verstößen gegen die Maskenpflicht und die Ausgangssperre.

Im Bereich der Innenstadt, insbesondere am Roßmarkt und in der Spitalstraße, konnten am Freitagabend insgesamt fünf Personen festgestellt werden, die sich am Freitagabend trotz der dort geltenden Maskenpflicht ohne Mund-Nasen-Schutz aufhielten.

Bei einem der kontrollierten Personen handelte es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen, der zusätzlich gegen das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit verstieß und aus einer Flasche Sekt trank.

Im Rahmen des Streifendienstes wurden während der nächtlichen Ausgangssperre, zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr, acht Personen angetroffen, die sich ohne triftigen Grund außerhalb der Wohnung aufhielten.

Nach Aufklärung über die derzeit geltenden Regeln wurden die Personen aufgefordert, in ihre Wohnung zurückzukehren.

Weiterhin hielten sich in der Apostelgasse, gegen 18:45 Uhr, acht Jugendlichen im Alter von 15-18 Jahren gemeinsam auf. Alle kamen aus unterschiedlichen Hausständen, standen eng zusammen und trugen teilweise keinen Mund-Nasen-Schutz.

Alle betroffenen Personen erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Werkzeug aus dem Keller einer Baustelle entwendet

SCHWEINFURT – Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag kam es Am Feldtor in Schweinfurt auf einer Baustelle zu einem Diebstahl einer LED Akku-Taschenlampe.

Das Werkzeug wurde am Dienstag gegen 07:00 Uhr im abgesperrten Keller der Baustelle liegen gelassen. Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr wurde durch einen Handwerker das Fehlen der roten LED Akku-Lampe bemerkt.

Der Beuteschaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Tiefgarage durch Graffiti – Polizei sucht Zeugen

NIEDERWERRN – Im Laufe der vergangenen Woche kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Tiefgarage in der Walther-von-der-Vogelweide-Straße.

Ein Zeuge teilte der Polizeiinspektion Schweinfurt am Freitagmorgen mit, dass die Außenwand eines Belüftungsraums einer dortigen Tiefgarage mit einem Graffiti beschmiert worden war.

Die Sachschadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den ungeklärten Taten erbittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0.