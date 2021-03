Alkoholisierte und rauchende Jugendliche am Spielplatz belÃ¤stigten kleine KInder

GEROLZHOFEN – Am Samstagnachmittag gingen bei der Polizeiinspektion Gerolzhofen mehrere Hinweise über alkoholisierte und rauchende Jugendlichen ein, die sich auf einem öffentlichen Spielplatz aufhalten sollen. Weiterhin berichteten mehrere Personen, dass die Jugendlichen die spielenden Kinder belästigen würden.

Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung konnten noch drei Jugendliche festgestellt werden, die umgehend die Flucht ergriffen. Ein 14-jähriger konnte beim Fluchtversuch von den Beamten gestellt werden. Er war alkoholisiert und zeigte sich äußerst unkooperativ gegenüber den eingesetzten Beamten.

Er musste im Anschluss von seinem Erziehungsberechtigten bei der Polizei abgeholt werden. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen die Stadtsatzung der Stadt Gerolzhofen erstattet.

Verkehrsunfälle

GRETTSTADT – Am Freitagvormittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße ein Verkehrsunfall. Beim Rangieren aus einer Parklücke kollidierte der Fahrer eines Ford mit einem vorbeifahrenden Kia. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

FRANKENWINHEIM – Beim Ausfahren aus einem Grundstück kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Johann-Laufer-Straße. Beim Versuch aus einem Grundstück in den fließenden Verkehr einzufahren, kollidierte eine Pkw-Fahrerin mit einem vorbeifahrenden Klein-Lkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

GEROLZHOFEN – Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend in der Hermann-Löns-Straße. Beim Versuch aus einer Parklücke zu rangieren, touchierte die Fahrerin eines Dacia einen hinter ihrem Fahrzeug geparkten Seat. Am Pkw Seat entstand hierbei leichter Sachschaden.

Bei Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt

FRANKENWINHEIM – Bei der Kontrolle eines Pkw-Fahrers in der Gerolzhöfer Straße stellte eine Streife der Polizeiinspektion Gerolzhofen am frühen Freitagabend deutlichen Alkoholgeruch fest. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest bestätigte sich der gute Riecher der Beamten. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden. Der Fahrer musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen.

Pkw Fahrer zeigte drogentypische Anzeichen

GRETTSTADT – Bei der Kontrolle eines Pkw-Fahrers konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Gerolzhofen am Freitagnachmittag deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln wahrnehmen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Fehlender Versicherungsschutz

GEROLZHOFEN – Am Samstagvormittag stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Gerolzhofen bei der Kontrolle eines E-Scooters fest, dass an diesem nicht das hierfür vorgeschriebene Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer konnte für das Fahrzeug nicht die erforderliche Haftpflichtversicherung vorweisen. Er muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Seinen Roller musste er im Anschluss nach Hause schieben.

Lkw Plane aufgeschlitzt

GEROLZHOFEN – Im Zeitraum von Freitag, den 19.03.2021, 17:00 Uhr – 23:55 Uhr, wurde der Planenaufbau eines im Seeweg geparkten Lkw großflächig aufgeschlitzt und somit beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/9400 entgegen.