Angetrunken nach einem Weihnachtsmarktbesuch: Vermisstensuche endete glÃ¼cklich – allerdings nach Einsatz von Hubschrauber, HundefÃ¼hrer, Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilen Facebook

Twitter

OERLENBACH – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Bereich Oerlenbach eine größere Suchaktion durchgeführt. Nach einem Weihnachtsmarktbesuch von einer Gruppe war ein junger Mann mutmaßlich verloren gegangen.

Da er angetrunken war und eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Suchmaßnahmen mit Hubschrauber, Hundeführer, Feuerwehr und Rettungsdienst durchgeführt. Die Suche endete glücklich; der mutmaßlich Vermisste konnte schlafend und bei bester Gesundheit aufgefunden werden.

Bei Kontrolle Betäubungsmittel gefunden

WERNECK – 26 Gramm Amfetamin, 13 Gramm Marihuana, Haschisch und Ecstasy hatte ein 25-jähriger Handwerker bei einer Kontrolle der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck auf der A 7 bei Werneck im Gepäck. Der Mann aus Sachsen-Anhalt war in der Nacht auf Montag mit Arbeitskollegen auf dem Weg zur Baustelle in Baden-Württemberg.

Ohne Führerschein unterwegs

WERNECK – Bei einer Kontrolle am Montagmorgen auf der A 7 bei Werneck konnte ein 64-jähriger Pkw-Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Schnell stellte sich heraus, dass dem Mann aus Sachsen-Anhalt die Fahrerlaubnis wegen eines Alkoholdeliktes 2013 entzogen wurde. Seither ist er ohne gültige Fahrerlaubnis. Bei der Kontrolle durch die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck war er mit einem auf sich zugelassenen Pkw Volvo unterwegs.

Verkehrsunfall

ALITZHEIM – Am Montagnachmittag kam es an der Abfahrt der B 286 bei Alitzheim zu einem Unfall. Die Fahrerin eine VW Golf befuhr die Schnellstraße von Schweinfurt kommend in Richtung Gerolzhofen. An der Anschlussstelle Alitzheim befuhr sie die Abfahrt und bemerkte nicht, dass ein vorrausfahrender Autofahrer abbremste und fuhr auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Betrunken gestürzt – dann ausgenüchtert

BAD KISSINGEN – Am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Bad Kissingen die Mitteilung über eine volltrunkene Person in der Prinzregentenstraße. Zu dem Streifenwagen begab sich auch eine Rettungswagenbesatzung dorthin. Diese konnte beobachten, wie der Mann nach vorne stürzte und sich dabei den Kopf stieß.

Er wurde dann in den Rettungswagen verbracht und im Krankenhaus untersucht. Während der Untersuchung wurde der Betrunkene zunehmend aggressiv, weshalb die Streifenbesatzung ins Krankenhaus fuhr. Nach der Untersuchung wurde der Mann zur Ausnüchterung mit auf die Dienststelle der Polizei genommen. Sein Alkoholwert betrug nachmittags über 3,4 Promille.

Von der Straße abgekommen und gegen Telefonmast gestoßen

BURKRADROTH – Ein junger Opel-Fahrer befuhr am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, die Ortsverbindungsstraße von Wollbach in Richtung Premich. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang von Premich kam er mit seinem Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß gegen einen Telefonmasten der Telekom.

Der junge Mann wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1.200,- Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Straßengraben geborgen. Die Feuerwehr Premich wurde zur Unfallstelle gerufen, die den Telefonmasten umlegte, da dieser ansonsten auf die Straße gestürzt wäre. Der Schaden an diesem dürfte circa 500,- Euro betragen.

Batterie aus Roller gestohlen

SCHWEINFURT – Im Zeitraum von Samstag auf Montag wurde aus einem in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellter Roller dessen Batterie entwendet. Der Wert beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Pkw beschädigt

SCHWEINFURT – Ein in der Rudolf-Diesel-Straße geparkte Pkw wurde im Zeitraum von Freitag auf Montag beschädigt. Der Opel Meriva war auf dem Firmengelände des Autohauses Löffler geparkt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Verkehrsunfallflucht

SCHWEINFURT – Ein in der Roßbrunnstraße 23 im Hinterhof geparkter Pkw wurde angefahren und an dessen Heckstoßstange beschädigt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Holzlatten aus Koppelumzäunung entwendet

GARSTADT – Von Freitag auf Montag wurden von einer Koppel in der Dorfstraße mehrere Holzlatten entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro beziffert.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.