Anscheinend durch Fremdeinwirkung: Biber im Vogelschutzgebiet Heidenfeld tot aufgefunden

HEIDENFELD – Am Mittwochvormittag wurde durch einen Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde auf dem Parkplatz im Vogelschutzgebiet Heidenfeld ein toter Biber aufgefunden.

Den äußeren Umständen nach wurde der Biber durch Fremdeinwirkung getötet. Beim Biber handelt es sich um eine streng geschützte Art. Der Tatzeitraum lässt sich von Dienstagmorgen bis Mittwochvormittag eingrenzen. Die Ermittlungen hat die PI Schweinfurt übernommen.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkplatzes in diesem Zeitraum unter der Tel. 09721/202-0 entgegen.

Pkw beschädigt

SCHWEINFURT – Ein in der Sudetenstraße geparkter Pkw wurde von Montag auf Dienstag beschädigt. An der Heckklappe des Opel Meriva entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Pkw angefahren und geflüchtet

SCHWEINFURT – Am Mittwochvormittag wurde ein in der Hans-Böckler-Straße geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro

Unbeteiligte Zeugen gesucht

SCHWEINFURT – Bei einem Unfallgeschehen im Schweinfurter Hafen sucht die Polizei noch unbeteiligte Unfallzeugen.

Am Mittwoch wollte ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von der Robert-Bosch-Straße nach links in die Rudolf-Diesel-Straße abbiegen. Eine 53-Jährige Pkw-Fahrerin kam von der Theodor-Vogel-Straße entgegen und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.

Nachdem der Verkehr im Kreuzungsbereich stockte touchierte der 16-Jährige mit seiner Yamaha zunächst den Pkw der 53-Jährigen und fiel anschließend noch gegen einen ebenfalls wartenden Pkw eines 59-Jährigen.

Bei dem Unfallgeschehen wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.500 Euro.

Fensterscheibe eingeschlagen

GOCHSHEIM – Ein am Setzte geparkter Pkw wurde am Mittwoch beschädigt. Am Pkw wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Aus dem Pkw wurden keine Gegenstände entwendet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Auf Lidl Parkplatz Pkw angefahren

SCHWEINFURT – An der Turngemeinde wurde auf dem Lidl Parkplatz am Dienstag ein schwarzer Audi angefahren. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Ein weiterer Pkw wurde auf einem Parkplatz in der Ernst-Sachs-Straße am Dienstag angefahren und am vorderen Kotflügel beschädigt. Am VW Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Am Dienstag wurde in der Mainberger Straße 16 ein auf dem Parkplatz abgestellter Pkw angefahren und beschädigt. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

In der St.-Kilian-Straße wurde am Dienstag ein Mercedes angefahren. Am Fahrzeugheck entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Fahrrad entwendet

SCHWEINFURT – Ein in der Werkstraße abgestelltes Fahrrad wurde am Montag entwendet. Das Fahrrad des Herstellers Raymon war versperrt abgestellt und hatte einen Zeitwert von etwa 800 Euro.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

DITTELBRUNN – Am Dienstagabend war eine 43-Jährige mit ihrem Pkw in der Hauptstraße in Dittelbrunn unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug kam nach Angaben der 43-Jährigen auf ihre Fahrspur und es kam zur Berührung zwischen den beiden Pkws. Am Fahrzeug der 43-Jährigen wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

