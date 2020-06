Auf regennasser Fahrbahn vom Weg abgekommen, Finger eingequetscht

BURKARDROTH – Ein Opel-Fahrer befuhr am Montagabend, gegen 18.40 Uhr, die Staatsstraße St 2290 vom Lauterer Kreisel in Richtung Burkardroth. Dabei geriet das Fahrzeug in einer langgezogenen Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei leicht den Pkw Ford einer 48-Jährigen.

Anschließend schleuderte der Pkw Opel in den linken Straßengraben, überschlug sich dort mehrmals und kam dann im Graben zum Stehen. Bei dem Überschlag wurde zudem ein Baum beschädigt. Der Unfallverursacher hatte Glück im Unglück und wurde lediglich mit leichten Verletzungen in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Burkardroth und die Straßenmeisterei waren vor Ort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 4.500,- Euro.

Finger eingequetscht

NÜDLINGEN – Zwei Arbeiter waren am Montag, gegen 11.45 Uhr, damit beschäftigt, ein Rolltor an einer landwirtschaftlichen Halle zu montieren. Beim Aufsetzen auf die Toraufhängung rutschte das Rolltor ab und quetschte einem jungen Metallbauer zwei Finger der linken Hand ein. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Bad Neustädter Klinik eingeliefert. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.