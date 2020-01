Aufeinandertreffen mit Schweinfurter AnhÃ¤ngern: FÃ¼r drei â€žFuÃŸballfansâ€œ endete die WÃ¼rzburger Stadtmeisterschaft in der Arrestzelle

Aufeinandertreffen mit Schweinfurter Anhängern: Für drei „Fußballfans“ endete die Würzburger Stadtmeisterschaft in der Arrestzelle

Teilen Facebook

Twitter

WÜRZBURG – Am Sonntag fand die 38. Würzburger Stadtmeisterschaft im Hallenfußball in der s.Oliver Arena statt. Nach einem zunächst ruhigen Verlauf kam es in unmittelbarer Nähe der Arena gegen 15.00 Uhr zu einem gewaltsamen Aufeinandertreffen von Würzburger und Schweinfurter Fußballanhängern.

Die Einsatzkräfte der Polizei mussten mit Zwangsmaßnahmen die streitenden Gruppen mit insgesamt rund 50 Personen trennen. Nachdem sich kurz darauf drei der geflüchteten Beteiligten wieder im Bereich der Veranstaltung aufhielten, wurden sie von der Polizei in Gewahrsam genommen. Bis zum Ende der Veranstaltung mussten die drei Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren in der Arrestzelle verbleiben.







Gegen 20.30 Uhr wurden randalierende Personen in der Domstraße gemeldet. Wie sich herausstellte, zog eine Gruppe Augsburger Fußballfans durch die Straße und riss verschiedene Plakate von Plakatträgern. Von den 9 jungen Männern im Alter von 17 bis 28 Jahren wurden die Personalien festgestellt, bevor sie die Heimreise mit dem Zug antreten durften. Sollten die weiteren polizeilichen Überprüfungen ergeben, dass Sachschäden entstanden sind, wird gegen die Männer Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.