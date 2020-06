Auslaufender Kraftstoff auf der Autobahn bei Untereuerheim, Pkw-Brand in Dingolshausen

Teilen Facebook

UNTEREUERHEIM – Aufgrund eines aufgerissenen Kraftstofftankes verlor ein LKW, teils auf allen drei Spuren verteilt, am Freitagnachmittag auf der A70 ab der Autobahnbrücke bei Untereuerheim bis hin zum Rastplatz Steinsäcker große Mengen Diesel.

Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand inmitten der dicksten Stelle der Spur ein Sprinter auf dem Standstreifen. Schnell stellte sich jedoch heraus, das dieser nur einen Reifenplatzer hatte und zufälligerweise dort zum Erliegen kam. Während zwei Schonunger Floriansjünger der Fahrerin beim Reifenwechsel halfen, folgte der zuständige Kreisbrandmeister weiter der Dieselspur und fand am Ende den leckenden LKW auf dem Parkplatz Steinsäcker vor.

Da notdürftige Abdichtungen seitens des LKW-Fahrers nichts halfen, pumpte die Feuerwehr mit der Gefahrtstoffpumpe des in Schonungen stationierten Rüstwagens den restlichen im Tank befindlichen Diesel in eine Wanne um. Nach Eintreffen des LKWs Services aus Würzburg klemmte dieser den gerissen Tank ab und leitete die Kraftstoffzufuhr auf den Reservetank um. Anschließend konnte der in der Wanne gepufferte Kraftstoff in den Reservetank umgepumpt werden und der LKW die Fahrt fortsetzen.

Aufgrund der extrem hohen Rutschgefahr leiteten Polizei und Feuerwehr gemeinsam den Verkehr an der Anschlussstelle Schonungen ab. Zur Unterstützung der Verkehrslenkung auf der Weyerer Brücke wurde die Feuerwehr Gochsheim nach alarmiert.

Nach vier Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Schonungen beendet. Die zeitaufwändige und intensive Reinigung der Autobahn durch eine Spezialfirma dauerte weiterhin an.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

SCHWEINFURT – Im Zeitraum vom 12.06., 19:00 Uhr bis 13.06., 12:20 Uhr wurde in Schweinfurt auf einem Parkplatz in der Galgenleite ein silberner Ford KA beschädigt. Das Fahrzeug wurde an der rechten Beifahrertüre verkratzt und der rechte Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700,- Euro.Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bisher sind keine Hinweise auf den Unfallverursacher vorhanden.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Pkw-Brand

DINGOLSHAUSEN – Am Freitagvormittag stellte ein Verkehrsteilnehmer nach der Fahrt Rauch im Motorraum seines Fahrzeugs fest. Der 44jährige löschte seinen Pkw zunächst selber mittels Pulverlöscher ab. Im weiteren Verlauf wurde er dabei von der eintreffenden Feuerwehr aus Dingolshausen unterstützt, welche den Brand vollständig beseitigte. Als Ursache wurde nach Rücksprache mit dem sich vor Ort befindlichen Kreisbrandmeister ein technischer Defekt angegeben. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Diebstahl mehrerer Fahrräder

STAMMHEIM – Am Samstag wurden zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr früh drei Mountain-Bikes aus einem Grundstück gestohlen. Die Fahrräder befanden sich zur Tatzeit auf einem Gepäckträger am Pkw der Familie im Hof des Anwesens. Weiterhin wurde durch den oder die Täter auch die unverschlossene Tür eines Abstellraumes geöffnet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus diesem Raum jedoch nichts entwendet. Der Beuteschaden der Fahrräder beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Wer hat hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gerolzhofen unter der Nummer 09382/9400.

Wildunfall mit Hasen

DONNERSDORF – Am Sonntag früh kam es kurz nach Mitternacht bei Donnersdorf zu einem Wildunfall. Der 22jährige Landkreisbewohner kollidierte mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2277 mit einem Hasen. Der Hase überlebte den Unfall nicht. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Urkundenfälschung

SULZHEIM – Bei einer Verkehrskontrolle eines Motorrads wurden am Samstag-Nachmittag u.a. Manipulationen am Typenschild der Abgasanlage festgestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird der 26jährige Fahrer der Herstellung einer gefälschten Urkunde beschuldigt. Weitere Ermittlungen der Polizei hierzu folgen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

OBERTHULBA – Am Samstagabend ereignete sich im Dienstbereich der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm im Bereich Oberthulba ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 30 – jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger befand sich zum Transport von zwei Pkw auf dem Weg in Richtung Süden, als gegen 19:40 Uhr der mitgeführte Anhänger zu Schlingern begann und nach links auf die Fahrbahn umkippte. In weiterer Folge kippte auch der Kleintransporter nach rechts auf die Fahrbahn. Hierdurch blockierte das Fahrzeuggespann die gesamte Fahrbahn. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, konnte allerdings noch am gleichen Abend dort wieder entlassen werden.

Unterstützung bei der Unfallaufnahme erhielt die Verkehrspolizeiinspektion SchweinfurtWerneck durch die Feuerwehr Schondra sowie die Autobahnmeisterei Oberthulba.

Die gesamte Richtungsfahrbahn musste zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie zur Bergung der umgekippten Fahrzeugkombination durch einen Abschleppdienst über einen Zeitraum von ca. 5 Stunden zeitweilig voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an der Fahrzeugkombination beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 30-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und für die zu erwartende Geldstrafe eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Fotos: Oliver Fuchs