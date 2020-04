Autofahrer aus dem Main-Spessart-Landkreis stÃ¶ÃŸt gegen einen Roller und flÃ¼chtet trotzdem

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie der tatverdächtige Fahrer eines blauen Ford Fiestas mit Main-Spessarter Zulassung beim Rückwärtsrangieren in der Harald-Hamberg-Straße gegen einen geparkten Roller stieß, wodurch dieser zur Seite umfiel und dessen Seitenspiegel zerbrach.

Im Anschluss stiegen der Fahrer und dessen Beifahrer aus und begutachteten den Schaden am Roller. Sie stellten diesen wieder auf und sprachen augenscheinlich noch mit einem Passanten. Daraufhin stiegen beide wieder in das eigene Fahrzeug ein, um es dann zirka 100 Meter weiter an der Straße abzustellen. Letztendlich verließen dann beide die Tatörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Elektroroller mit abgelaufenem Versicherungsschutz unterwegs

SCHWEINFURT – Am Dienstag, gegen 15.15 Uhr, wurde ein 27-jähriger Schweinfurter mit seinem Elektroroller an der Turngemeinde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Zwar hatte der Roller eine Versicherungsplakette angebracht, jedoch war diese bereits Ende Februar abgelaufen.

Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld und Verwaltungsgebühren in Höhe von knapp unter 100 Euro rechnen. Weiterhin musste er sein Gefährt nach Hause schieben.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.