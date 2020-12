BandenmÃ¤ÃŸiger Ladendiebstahl: Drei Armenier waren anscheinend ganz heiÃŸ auf TiefkÃ¼hlfisch

KNETZGAU – Durch eine Zivilstreife der VPI Schweinfurt-Werneck wurde am 18.12.2020 gegen 11:15 Uhr ein Pkw Mercedes, E-Klasse, mit drei männlichen armenischen Staatsangehörigen an der Anschlussstelle Knetzgau an der A 70 einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.

Bei Kontrolle wurden im Fahrzeug ca. 80 Packungen von Tiefkühlfischprodukten im Gesamtwert von ca. 650 Euro aufgefunden, die nach gegenwärtigen Ermittlungsstand aus Lebensmitteldiscountern in Schweinfurt, Bergrheinfeld und Niederwerrn entwendet wurden.

Bei einem der beiden Mitfahrer wurde zudem ein 0,1 Gramm großer Brocken Haschisch aufgefunden. Nach vorläufiger Festnahme der Fahrzeuginsassen erfolgten auf richterlichem Beschluss hin Wohnungsdurchsuchungen bei den festgenommenen Personen im Großraum Schweinfurt.

Hierbei wurde in der Wohnung des einen Beschuldigten weiteres mutmaßliches Diebesgut in Form von Kosmetikprodukten, Spirituosen und Lebensmitteln im Gesamtwert von ca. 400 Euro aufgefunden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Beschuldigten entlassen. Weitere Ermittlungen der VPI Schweinfurt-Werneck hinsichtlich des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz folgen.