Beharrlich die Ruhe gestÃ¶rt: Polizei nimmt Verursacher in Gewahrsam

KITZINGEN – In der Nacht zum Donnerstag ist es in der Asylbewerberunterkunft im Steigweg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Drei Bewohner, die die Nachtruhe erheblich störten und sich nicht einsichtig zeigten, wurden in Gewahrsam genommen.

Gegen 00.50 Uhr meldete sich der Sicherheitsdienst der Unterkunft bei der Polizei und teilte eine Ruhestörung aus einem der Häuser mit. Die Kitzinger Polizei traf vor Ort auf mehrere junge Bewohner, die offensichtlich einen Geburtstag überschwänglich feierten. Nachdem sich die Verursacher fortgesetzt uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten zeigten, wurden die drei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren in Gewahrsam genommen und bis zum Morgen in einem Haftraum untergebracht.

Gegen einen weiteren Bewohner ermittelt die Polizei wegen Beleidigung. Darüber hinaus beschädigte im Laufe der Nacht, gegen 02.15 Uhr, ein derzeit noch unbekannter mit einem Feuerlöscher eine Glastüre.

Unter Alkoholeinfluss

GRETTSTADT – Am Mittwochabend hielt eine Polizeistreife in der Raiffeisenstraße einen Autofahrer an. Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten und Alkoholgeruch. Der 41jährige Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und seinen Autoschlüssel abgeben.

Verkehrsunfall

GEROLZHOFEN – Zu einem Unfall mit etwa 5000 € Sachschaden kam es am Mittwoch gegen 12:00 Uhr an der Einmündung Brünnstadt. Ein 55jähriger Ford-Fahrer befuhr die Straße von Brünnstadt kommend in Ri. Gerolzhofen. An der Einmündung musste er verkehrsbedingt anhalten, eine nachfolgende 56jährige Seat-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen.