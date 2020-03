Bei einem Brand in einem Zeiler Mehrfamilienhaus wird zum GlÃ¼ck niemand verletzt

Teilen Facebook

ZEIL AM MAIN – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Ziegelanger ist in der Nacht zum Montag glücklicherweise niemand verletzt worden. Der Sachschaden geht wohl in die zehntausende. Zur Ursache ermittelt die Kripo Schweinfurt.

Als ein Bewohner gegen Mitternacht nach Hause kam, bemerkte er eine starke Rauchentwicklung in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss. Er setzte sofort den Notruf ab. Rasch war in der Folge eine Streife der Haßfurter Polizei vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen bereits auf den Dachstuhl übergegriffen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Zeil, Ziegelanger und Ebelsbach waren mit rund 80 Einsatzkräften zu Gange. Sie hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Der Rettungsdienst samt Notarzt kümmerte sich um den Wohnungsinhaber. Er war letztlich aber unverletzt.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und der Ursache für das Feuer hat noch in der Nacht die Kripo Schweinfurt übernommen.