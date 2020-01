Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und zwei Radfahrern wird eine Person leicht verletzt

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Niederwerrner Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fahrrädern. Hierbei wurde ein 21-jähriger Radfahrer leicht verletzt.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Seat den John-F.-Kennedy-Ring und wollte an der Einmündung Niederwerrner Straße nach links abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf den Bordstein und kollidierte mit zwei Fahrradfahrern, die in diesem Moment auf dem Radweg stadtauswärts unterwegs waren. Einer der Beiden wurde hierdurch leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden an der vorderen rechten Front. An beiden Rädern wurde jeweils das hintere Rad verbogen. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf 550 Euro geschätzt.

Zwei Jugendliche beim Ladendiebstahl angetroffen

SCHWEINFURT – Am Samstagabend, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Hauptbahnhofstraße zu einem Ladendiebstahl. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 14 Jahren betraten einen dortigen Supermarkt und versteckten alkoholische Getränke in einer mitgeführten Handtasche. Anschließend versuchten die Beiden das Geschäft zu verlassen. Hierbei wurden sie vom Ladendetektiv beobachtet und angesprochen.

Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden der Junge und das Mädchen zunächst zur Polizeiinspektion verbracht und anschließend an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Der entwendete Alkohol hat einen Wert von knapp 40 Euro.

Graue Mercedes C-Klasse angefahren und geflüchtet

SCHWEINFURT – Am Samstagabend, um 18:10 Uhr, kam es in der Schultestraße auf Höhe der Hausnummer 5 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw Fahrer blieb beim Ausparken an einem dort abgestellten grauen Mercedes (C-Klasse) hängen und zerkratzte diesen dabei am Heck linksseitig. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro zu kümmern.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0.