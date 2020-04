Bei einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen der Polizei wird eine Autofahrerin leicht verletzt

Teilen Facebook

MARKTHEIDENFELD – Bei einem Verkehrsunfall mit einem uniformierten Streifenwagen ist am Dienstagnachmittag eine 55-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Würzburger Polizei.

Gegen 14.10 Uhr hat sich der Verkehrsunfall im Stadtgebiet Marktheidenfeld ereignet. Der Beamte am Steuer des Streifenwagens hielt an der Kreuzung Würzburger Straße / Südring als erstes Fahrzeug an, da die dortige Lichtzeichenanlage „Rot“ zeigte. Nach den vorliegenden Ermittlungserkenntnissen zum Unfallhergang fuhr er während der noch bestehenden Rotphase an. Eine vom Südring kommende Mercedes-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit ihrem Pkw frontal gegen die Beifahrerseite des Dienstfahrzeugs.

Bei dem Aufprall erlitt die 55-jährige Mercedes-Fahrerin leichte Verletzungen. Der Polizeibeamte und seine Kollegin auf dem Beifahrersitz blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro belaufen.

Aufgrund der Beteiligung der Marktheidenfelder Polizei erfolgte die Aufnahme des Verkehrsunfalls durch Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg. Warum der Polizist trotz „Rotlicht“ in den Kreuzungsbereich einfuhr, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wiederholte Ruhestörung in Mehrfamilienhaus

OERLENBACH – Aufgrund einer seit Monaten andauernden Belästigung durch überlauten Lärm in einem Mehrfamilienhaus sah sich jetzt ein Mieter genötigt, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die über dem Mieter wohnende Familie verursacht mittels PC-Spielen bis tief in die Nacht hinein derart laute Geräusche, dass an einen Schlaf nicht mehr zu denken ist. Die Anzeige wird an das Landratsamt weitergeleitet.