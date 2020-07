Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen Pkw und Kraftrad wird ein 16-jÃ¤hriger Motorradfahrer schwer verletzt

GARSTADT – Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, auf der Kreisstraße SW 22 (zwischen Dächheim und Garstadt) gekommen.

Ein 16-jähriger Landkreisbewohner befuhr hierbei mit seinem Leichtkraftrad die vorgenannte Straße, in Richtung Garstadt. Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer, welcher aus einem Feldweg auf die Straße in Richtung Dächheim einbog, übersah den Motorradfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Der 16-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus verbracht. An den beiden Kraftfahrzeugen entstand insgesamt in Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

Die Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Schweinfurt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft befand sich auch ein Gutachter an der Unfallörtlichkeit.

Fahrrad vor Sporthalle entwendet

SCHWEINFURT – Zum Diebstahl eines unverschlossenen Fahrrades ist es am vergangenen Montag vor einer Schulsporthalle in der Geschwister-Scholl-Straße gekommen.

Der 15-jährige Geschädigte hatte sein orange / blaues Rad der Marke Cube, Typ Aim Pro, gegen 18:00 Uhr vor der o.g. Turnhalle abgestellt. Als er gegen 18:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, konnte er nunmehr das Fehlen des Fahrrads feststellen. Der entstandene Vermögenschaden beläuft sich auf ca. 600,- Euro.

Waren aus Kaufhaus entwendet – Täter gesucht

SCHWEINFURT – Zu einem Diebstahl von diversen Elektroartikeln und Kleidungsstücken ist es am vergangenen Mittwoch, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, in einem Supermarkt in der Carl-Benz-Straße gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete hierbei Waren im Wert von ca. 1.500,- Euro, indem er diese aus den Verpackungen entnahm und unentdeckt nach draußen schaffte. Die leeren Umverpackungen konnten durch das Ladenpersonal im Bereich einer Umkleidekabine der Bekleidungsabteilung gefunden werden.

In beiden Fällen werden Zeugen, welche die Taten und die Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, unter 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.