Bei Ladendiebstahl erwischt: 21-JÃ¤hriger wollte in der REWE am Heckenweg SÃ¼ÃŸigkeiten, Garnelen und Filetsteaks klauen

Bei Ladendiebstahl erwischt: 21-Jähriger wollte in der REWE am Heckenweg Süßigkeiten, Garnelen und Filetsteaks klauen

SCHWEINFURT – Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr wurde ein 21 Jahre alter Mann in der REWE-Filiale im Heckenweg beobachtet, wie er Süßigkeiten, Garnelen und Filetsteaks im Wert von 34 Euro in seinen mitgeführten Rucksack steckte. Er konnte dank des Zeugenhinweises eines Kunden festgenommen werden.

Pkw am Deutschhof angefahren

SCHWEINFURT – Bereits in der Zeit von Montag bis Donnerstag wurde in der Feuerbergstraße 61 ein dort am Straßenrand geparkter grauer Audi A4 angefahren. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um den an der Stoßstange hinten links verursachten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf 300,- Euro.

Gartenhütte abgebrannt

GRAFENRHEINFELD – Am Samstag um die Mittagszeit brannte in der Brückenstraße eine Gartenhütte ab. Die Ursache für den Brand war auf ein Blumenbeet verteilte heiße Asche aus einem Holzofen. Die Asche entzündete sich und setzte zunächst daneben abgestellte Mülltonnen in Brand. Von dort griff das Feuer auf die Gartenhütte über. Die alarmierten Feuerwehren aus Grafenrheinfeld, Röthlein und Gochsheim löschten den Brand ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro

Spiegel an Pkw abgefahren

NIEDERWERRN – Am Samstag zwischen 12:10 und 12:30 Uhr wurde in der Kautzenstraße 32 an einem dort geparkten schwarzen Ford der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf 150,- Euro.