BetÃ¤ubungsmittel statt Einbrecher: 38-JÃ¤hriger lÃ¤dt im Drogenrausch die Polizei zur Wohnungsdurchsuchung ein

BERGRHEINFELD – Ein 38-Jähriger konsumierte von Mittwoch auf Donnerstag in seiner Wohnung Drogen und löste aufgrund der „Nebenwirkungen“ einen Polizeieinsatz aus.

Der 38-Jährige verständigte gegen 04.00 Uhr die Polizei, da er Einbrecher in seiner Wohnung vermutete. Die Beamten konnten bei der Absuche keine Einbrecher, dafür jedoch diverse Betäubungsmittel auffinden. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Gegen den Mitteiler wird nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes erstellt.

Sachbeschädigung an Eingangstür

SCHWEINFURT – In der Silvesternacht wurde Am Oberen Wall 31 die Eingangstür der leerstehenden Gaststätte beschädigt. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Fensterscheiben beschädigt

SCHWEINFURT – Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch wurden zwei Fensterscheiben eines Wohnhauses am Matthias-Grünewald-Ring beschädigt. Aufgrund des Schadenbildes wurden nach aktuellem Ermittlungsstand Silvester-Böller als Tatmittel eingesetzt. An den Fenstern entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang noch nicht vor.

Fahrrad entwendet

SENNFELD – Ein in der Gerolzhofer Straße vor einem Wohnanwesen abgestelltes Fahrrad wurde in der Silvesternacht entwendet. Das mit einen Schloss gesicherte Fahrrad hatte noch einen Zeitwert von etwa 250 Euro.

Am Neujahrsmorgen alkoholisiert unterwegs

DITTELBRUNN – Am Mittwochmorgen fiel einen in Freizeit befindlichen Polizeibeamten in der Eibenstraße ein äußerst langsam fahrender Pkw auf. Die verständigten Beamten konnten den Fahrer des VW zur Kontrolle anhalten. Der der 66-Jährige Fahrer war offensichtlich alkoholisiert. Ein Test ergab 0,84 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Drogenfahrt

GEROLZHOFEN – Am Abend des Neujahrstag wurde in der Nördlichen Allee ein PKW angehalten und der Fahrer musste sich einer Kontrolle unterziehen. Bei dem 19jährigen Mann wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Nach Vorhalt und Belehrung gab der junge Mann zu, einen Joint in der Silvester-Nacht geraucht zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Im Fahrzeug konnten noch diverse BtM-Utensilien sowie eine geringe Menge an Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden.

Fundfahrrad

GEROLZHOFEN – In der Breslauer Straße wurde auf dem Fußgängerweg ein blau/schwarzes Mountainbike aufgefunden. Der Eigentümer kann sich zwecks Herausgabe an die PI Gerolzhofen, bzw. an den Bauhof der Stadt Gerolzhofen wenden.

Mülltonne ausgebrannt

GEROLZHOFEN – Am Neujahrstag, gegen 08:30 Uhr, ging im Albert-Schweitzer-Weg eine Restmülltonne auf unbekannte Art und Weise in Flammen auf. Das Feuer konnte durch die eintreffende Streifenbesatzung gelöscht werden. Die dazukommende Feuerwehr übernahm den Brandort.

Küchenzeile brannte

BAD KISSINGEN – Am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, musste die Feuerwehr Bad Kissingen die Wohnungstüre einer Wohnung in der Hemmerichstraße 10 aufbrechen, da die Küchenzeile eines jungen Mannes in Flammen stand. Eine Herdplatte war eingeschalten und ein Karton, der auf dem Herd stand, geriet in Brand. Die Bewohner der umliegenden Wohnungen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Es ist davon auszugehen, dass der Wohnungseigentümer beim Verlassen der Wohnung den Karton auf den Herd stellte und dabei an einem der Schalter hängen blieb. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 25.000,- Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.