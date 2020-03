Betrunken mit E-Scooter unterwegs: Er hatte 1,22 Promille, seine Freundin fuhr ohne Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz

Teilen Facebook

BERGRHEINFELD – Mit 0,61 mg/l (1,22 ‰) Atemalkohol war ein 27-Jähriger mit seinem E-Scooter am Sonntagnachmittag in Bergrheinfeld unterwegs. Kontrolliert wurde er von einer Streife der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck, da an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Auch der E-Scooter seiner Freundin wurde sichergestellt, da sie ebenfalls ohne Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz fuhr.

Nach der Blutentnahme auf der Dienststelle muss der Mann nun mit einer Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Für E-Scooter-Fahrer gelten die gleichen Verkehrsvorschriften in Bezug auf Alkohol und Drogen wie für Autofahrer.

Sachbeschädigung an Kfz

GEROLZHOFEN – Im Zeitraum von Freitag, 22:00 Uhr bis Samstag, 12:15 Uhr, wurde an einem schwarzen Scirocco, der in der Dingolshäuser Straße parkte, die rechte Rückleuchte beschädigt. Vermutlich trat der Täter dagegen. Schaden ca. 500 Euro.

Display von Bus eingeschlagen

GEROLZHOFEN – Bisher unbekannter Täter schob an einem geparkten Bus die hinteren Türen auf und verschaffte sich so Zugang. In der Fahrerkabine schlug er ein Display ein. Schaden ca. 2000 Euro. Der Bus parkte zur Tatzeit in der Dr.-Georg-Schäfer-Straße, gegenüber der Schule.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.