Brand in einer HaÃŸfurter Werkstatt: Die Kripo ermittelt zur Ursache

Brand in einer Haßfurter Werkstatt: Die Kripo ermittelt zur Ursache

HAßFURT – Am Montagvormittag rückten Rettungskräfte zu einem Brand in einer Werkstatt aus. Drei Mitarbeiter der Firma mussten leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo Schweinfurt ermittelt zur Brandursache.

Gegen 08:50 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in einer Werkstatt in der Ohmstraße gerufen. Die Mitarbeiter der Firma konnten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte selbst ins Freie begeben. Drei Männer im Alter zwischen 34 und 41 Jahren mussten mit leichten Rauchgasintoxikationen in Krankenhäuser gebracht werden.

Aufgrund des Brandgeschehens kam es zu einer Verpuffung, durch deren Druckwelle neben den Brandschäden weitere Gebäudeschäden entstanden. Schätzungen zu Folge beläuft sich der Gesamtsachschaden auf rund 60.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.