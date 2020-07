Brand in St. Michael Kirche: Schaden im sechsstelligen Bereich, 12-JÃ¤hriger unter Tatverdacht

THÜNGERSHEIM – Für einen ausgesprochen schadensträchtigen Brand am Freitagnachmittag in der St. Michael Kirche ist dem gegenwärtigen Sachstand nach ein 12-Jähriger verantwortlich. Ein Teil des Seitenaltars wurde ein Opfer der Flammen, die noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei erloschen waren.

Der Kirchenpfleger hatte am frühen Abend den beträchtlichen Brandschaden am Seitenaltar sowie den Reliquien entdeckt und die Polizei informiert, da er von einer Brandstiftung ausging. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren die Flammen erloschen und die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr musste lediglich den restlichen Rauch aus dem Kirchengebäude blasen.

Bereits frühzeitig konzentrierten sich die Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Land auf einen 12-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg, der vor dem Brandausbruch an der Kirche gesehen worden war. Dem Ermittlungsstand nach hatte der Junge an dem Altar eine Kerze angezündet und dabei wohl den Brand ausgelöst.

Wie es genau zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der tatsächliche Sachschaden sein wird, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die noch am Abend die Kripo Würzburg übernommen hat.

Rückwärts gegen die Hauswand

BAD KISSINGEN – Am Freitagmittag befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Pkw Seat die Flurstraße in Richtung Gößleswiesen, obwohl die Einfahrt in die Straße zur Zeit verboten ist. Da dem Pkw-Fahrer ein anderes Fahrzeug entgegenkam, musste er kurz zurücksetzen und touchierte hierbei leicht eine Hauswand. Es entstand geringer Sachschaden und der Mann wurde entsprechend verwarnt.

Hausverbot ignoriert, Polizeibeamte beleidigt und bedroht

BAD KISSINGEN – Am frühen Samstagmorgen sollte ein 21-jähriger Mann nach Aufforderung durch den Sicherheitsdienst eine Lokalität in der Schönbornstraße verlassen. Nachdem er der Aufforderung nicht nachkam, und immer wieder versuchte, zurück ins Lokal zu gelangen, wurde die Polizei hinzugerufen. Die Streife erteilte dem jungen Mann ebenfalls einen Platzverweis, welchen dieser jedoch auch ignorierte. Zwischenzeitlich fühlte sich ein 20-Jähriger gemüßigt, sich einzumischen, und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten als „Rassisten“ und weiteren obszönen Ausdrücken.

Des Weiteren meinte er, dass er einen Beamten auf Grund des Vorfalls „umbringen wolle“. Beide alkoholisierten jungen Männer wurden daraufhin in Gewahrsam genommen, wobei der 21-jährige zudem noch Widerstand leistete und deshalb gefesselt werden musste. Beide Männer wurden in die Arrestzellen eingeliefert, durchgeführte Alcotests ergaben Werte 1 und 1,2 Promille. Bei dem Einsatz wurde ein 33-jähriger Polizeibeamter leicht am Knie verletzt.

Poolgegenstände mutwillig beschädigt

BAD BOCKLET – In der Zeit vom 27.06.2020 bis 02.07.2020 hat ein bislang unbekannter Täter in Roth a. d. Saale mehrere Pool-Spielzeuge, u. a. ein Gummiboot, Bälle, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand aufgeschlitzt und dadurch beschädigt. Diese befanden sich in einem Gartenhäuschen eines Einfamilienhauses, nahe des Waldrandes. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Rufnummer: 0971/7149-0.

Pkw überschlagen – Fahrer leicht verletzt

MÜNNERSTADT – Am frühen Freitagmorgen befuhr ein 66-jähriger Pkw Fahrer mit seinem VW Golf die Staatsstraße von Kleinwenkheim in Richtung Großwenkheim. Wahrscheinlich durch eine kurze Unaufmerksamkeit kam er alleinbeteiligt nach rechts in das Straßenbankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich daraufhin und kam anschließend auf einer Wiese zum Stehen. Der Golf Fahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 €. Die Feuerwehr Großwenkheim war zur Absicherung der Unfallstelle ebenfalls vor Ort.