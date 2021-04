Corona-Party in Ettleben oder: Manche lernen es wohl einfach nie…

ETTLEBEN – Nach einem Hinweis auf mehrere Personen und einer Party in einer Wohnung in der Frankenstraße trafen Samstagnacht gegen 02:15 Uhr die gerufenen Beamten auf sieben Personen. Eine Person flüchtete, die anderen sechs wollten den Beamten erklären, was sie dürften und was nicht.

Es konnte von allen Anwesenden, nach zunächst unkooperativem Verhalten, die Personalien festgestellt werden. Bis auf den Wohnungsmieter waren die anderen Personen zwischen 23 und 27 Jahren, aus unterschiedlichen anderen Hausständen.

Alle bekommen eine Anzeige nach dem Infektionsschutzmaßnahmengesetz, einer welcher die Personalien zunächst falsch angab, zudem nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Nach dem Einsatz einer zweiten Streife und nachdem sich die sechs Personen beruhigt hatten und schließlich ihre Personalien richtig angegeben hatte, wurde die Party aufgelöst.

