Coronaparty in BrÃ¼nnstadt, Bettelei und ein stark betrunkener Jugendlicher in Bad Kissingen

Coronaparty in Brünnstadt, Bettelei und ein stark betrunkener Jugendlicher in Bad Kissingen

BRÜNNSTADT – Am Samstagabend wurde der Polizeiinspektion Gerolzhofen eine mögliche Coronaparty in Brünnstadt mitgeteilt. Bei Überprüfung der genannten Örtlichkeit trafen die Beamten auf zwölf Personen aus elf unterschiedlichen Haushalten, welche offenbar einen Stammtisch abhielten.

Das Treffen wurde aufgelöst und gegen alle zwölf Personen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet. Der Bußgeldkatalog sieht für Verstöße dieser Art ein Bußgeld von jeweils 250,- Euro vor.

Sachbeschädigung

GEROLZHOFEN – Am Samstagabend warf ein Unbekannter zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr einen Schotterstein gegen die Hauseingangstüre eines Anwesens in der Straße „Zur Volkach“, so dass der Glaseinsatz der Türe zerbrach. Die Geschädigten schätzen den Schaden auf ca. 1000,- Euro. Es liegen Hinweise vor, dass der Stein aus einer Gruppe Jugendlicher heraus geworfen wurde, welche in den letzten Wochen mit ähnlichen Vandalismus-Delikten in Erscheinung trat.

Hinweise zu diesem oder anderen Delikten bitte an die Polizei Gerolzhofen, Tel. 09382/9400.

Wildunfall I

OBERSCHWRZACH – Am Freitagabend fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Ford von Oberschwarzach nach Handthal. Etwa auf halber Strecke erfasste er ein Reh, welches durch den Zusammenstoß getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um das tote Tier.

Wildunfall II

BRÜNNSTADT – Am frühen Sonntagmorgen lief einem 22-Jährigen zwischen Zeilitzheim und Brünnstadt ein Reh vors Auto und wurde dabei getötet. Am Seat des jungen Mannes entstand ein Schaden von ca. 1500,- Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Wildunfall III

MÖNCHSTOCKHEIM – Am Samstagabend war ein 26-Jähriger mit seinem Seat zwischen Mönchstockheim in Richtung Donnersdorf unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Abzweigung nach Sulzheim erfasste der junge Mann mit seinem Pkw einen Hasen, welcher dabei getötet wurde. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Der Jagdpächter wurde verständigt.

Bettelei

BAD KISSINGEN – Am Samstagnachmittag baten Bettler auf dem Parkplatz eines Discounters Kundschaft um Spenden für ein „Internationales Zentrum“ für Taubstumme und körperlich behinderte Kinder. Als sie an einen Polizeibeamten in Freizeit gerieten hatte dies ein Ende. Die Bettler verließen fluchtartig den Platz. Ein erneutes Auftreten ist zu erwarten. Die Polizei weist Betroffene hiermit auf den höchstsensiblen Umgang bei der Herausgabe von persönlichen Daten und Bargeld hin.

Nach Fluchtversuch gestoppt – Infektionsschutzanzeige

BAD KISSINGEN – Im Rahmen einer Kontrolle am Sinnberg konnten drei Jugendliche in Nähe des Waldkindergartens am Samstagabend angetroffen werden. Bei Erblicken der Streife unternahmen zwei der drei jungen Männer einen Fluchtversuch. Einer konnte jedoch kurz darauf eingeholt und gestoppt werden. Der dritte Jugendliche stellte sich kurz darauf der Polizei. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Jugendlichen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz